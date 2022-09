U Abazovićevoj torbi sigurno nema dokaza koji bi implicirali hapšenje onih koje je optužio.

Izvor: YouTube/Vlada Crne Gore

Pravni zastupnik kompanije Bemaks Zoran Piperović kazao je da je apsolutno siguran da u tašni sa kojom je odlazeći premijer Dritan Abazović danas došao na saslušanje u Specijalno državno tužilaštvo (SDT) nema nijednog dokaza koji bi implicirao procesuiranje onih koje je u Skupštini 19. avgusta optuživao za povezanost sa švercom cigareta u Luci Bar, prenosi Pobjeda.



- Kažu da sam se razumio u rad tužilaštva. Čak su neki pretjerivali i govorili - niko bolje. Stoga, ostah, ovako neznaven, čak sluđen (tražio sam da se SDT-u da izjava od strane premijera, jer fascikle drugi dostavljaju) slikom da se sa tašnom ide u tužilastvo. Sigurno je da u njoj nema niti jedan dokaz koji bi implicirao procesuiranje onih koji su pominjani u Skupštini 19. avgusta. Sigurno - kazao je Piperović za Pobjedu.

Komentarišući to što je Abazović danas u SDT-u predstavio, kako je rekao, šemu šverca cigareta, Piperović je izrazio čuđenje i ukazao na to da niko u Vladi ne bi trebalo da se tim bavi, već da te šeme mogu da sačinjvaju u Upravi policije, Agenciji za nacionalnu bezbjednost i Vojnoj bezbjednosnoj službi.

- Ako su oni šeme radili po narudžbini Abazovića, u što baš ne vjerujem, znajući da će mu služiti za transfer do tužilaštva, onda se i nijesu, govorim u kondicionalu, držali svog posla. Abazović može biti samo korisnik toga. Nikako najavljeni distributer do SDT-a, a najmanje mu je u opisu posla da to dostavlja organima gonjenja, kada iza ćoška vidi političku sinekuru. I to je aksiom rada državne administracije - kazao je on.

Piperović se osvrnuo na to što je Abazović danas pomenuo i Bemaks, prenosi Pobjeda.

- Kao učtiv čovjek (bez moralisanja, a platio sam porez) hvala za reklamu. I to besplatnu - poručio je Piperović tim povodom.

Pravni zastupnik kompanije Bemaks je poručio da njegova "odurna narav" ima i sociološki pristup svemu ovome.

- Bemaks je dobar - poželjan ,,mladoženja". Tih ,,mladoženja" u crnogorskoj privredi ima više. Pošto je Vlada ženskog roda, i time privlači mnoge crnogorske mladoženje, mnogi su joj popustili i potrčali u zagrljaj. Pokazujući, osim emotivnog i sinekurni diskurs. Ovi moji vlastodavci, tvrdoglavi - neće, pa neće pred ,,matičara". Da su to uradili, ne da ne bi bili proglašavani za švercere. Naprotiv. Bili bi partneri, rado viđeni, prijatelji, dobrodošli, i najbolji crnogorski brend od rijeke Sitnice do Nove Kaledonije - kazao je Piperović.

Uostalom, kako je ocijenio, imaju i potvrdu da su poželjni. Reviziju im, ističe, konstantno vrše renomirane, svjetske, računovodstvene kuće, i svaka je ocijenjena sa najvećom ocjenom.

- Čak su i trpeljivi, mjesecima, jer bi u svakoj državi imali povraćaj PDV-a u zakonskom roku, a ovdje trebaju da rudare da bi im se izvršio povraćaj. I ne ljute se što su im zarobljeni milionski iznosi. Pokazuju izuzetnu toleranciju prema najvećoj zvijezdi svih crnogorskih uprava, direktoru UPCa. Poslije svega jasno je jedno: Koja se to ne bi udala za Bemax?! - zaključio je Piperović, saopšteno je iz Pobjede.