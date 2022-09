"Za 100 dana vlade Dritana Abazovića, on može da kaže više nego njegovi prethodnici za čitavu deceniju. I, mi ostali se trudimo da ostavimo djela iza sebe", rekao je predsjednik Srbije

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je premijeru Crne Gore Dritanu Abazoviću, koji je kao gost prisustvovao današnjem Samitu "Otvorenog Balkana", na tome što je, kaže, imao hrabrosti da donosi teške odluke, prenose Vijesti.

"Za 100 dana vlade Dritana Abazovića, on može da kaže više nego njegovi prethodnici za čitavu deceniju. I, mi ostali se trudimo da ostavimo djela iza sebe. Zato ćemo da radimo, da li je idealno, da li sve ide lako - naravno da ne. Ali, ne vjerujem da je to bilo ko u početku i očekivao", rekao je Vučić.

Na to je, prenosi RTS, albanski premijer Edi Rama, upitao da li može i on nešto da kaže o Abazoviću, na šta je Vučić uz osmjeh konstatovao da je "to tako kada imate tri domaćina".

Rama je, na činjenicu da je Abazović premijer u tehničkom mandatu, budući da je njegovoj vladi nedavno u skupštini izglasano nepovjerenje, primijetio da je vidio nekoliko premijera koji su ostali u svom mandatu više nego kad su tek započeli mandat.

"On će da obori rekord u ovome... i siguran sam da će, kako vrijeme bude prolazilo, ljudi da žale što su ga izbacivali, jer bi ga se lakše otarasili da to nisu radili", rekao je djelimično u šali Rama, prenose Vijesti.