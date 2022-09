"Sjutrašnjem sastanku parlamentarne većine od avgusta 2020. prisustvovaće neko od predstavnika GP URA, saopštio je lider te partije i predsjednik Vlade Dritan Abazović, novinarima u Beogradu" , saopštava Standard.

Izvor: Vlada Crne Gore

Zbog obaveza u glavnom gradu Srbije na sastanak, kako je kazao, neće ići.

"Premijer Crne Gore u tehničkom mandatu Dritan Abazović kazao je da postoji mogućnost da se GP URA, Demokratski front i Demokrate dogovore oko formiranja nove vlade, napominjući da će njegova partija poći sjutra na sastanak kod Demokratskog fronta" , navodi Standard.

Dodaje da ipak, takav scenario nije moguć ukoliko se, kako kaže, neka partija ponaša neodgovorno.

”Ne možemo se ponašati neodgovorno, pa kad pozovemo sve na rekonstrukicju da jedna stranka ne želi da učestvuje i nakon toga u serijama napada druge stranke sa kojima treba da čini većinu”, kazao je Abazović u Beogradu na međunarodnom sajmu vina.

"Ističe i da se odnosi partija koje su činile većinu nakon 30. avgusta ne mogu resetovati ako se sjutra smijeni predsjednica Skupštine Danijela Đurović. Abazović je kazao i da ne prihvata tezu da je Vlada srušena bez plana" , prenosi Standard.

”Mislim da je dogovor stvoren kad je podnijeta inicijativa DPS-a za izglasavanje nepovjerenja. Ali nezavisno od toga uvijek smo baštinili principe dijaloga. Što se Ure tiče, koliko je važno da svi sjednemo i vidimo da li će biti neka nova vlada, tako je i važno da se dogovorimo oko datuma novih izbora i imenovanja u pravosuđu”, istakao je.

Abazović kaže i da je stav njegove partije poznat.

”Mi smo bili izričiti oko toga da je logično da oni koji su srušili Vladu naprave novu. Znači DPS treba da napravi novu vladu sa onim partijama sa kojim je srušio ovu. Građani neka procijene da li je to dobro ili loše. Do tada će ova Vlada raditi bez ikakvih restrikcija. Naš čeka dosta posla, čeka nas rebalans”, ocijenio je.

Komentarišući inicijativu “Otvoreni Balkan” Abazović ističe da je njegov fokus na eknoomiji, otvaranju tržišta, građanima koji žele da žive od svog rada…

”Svi koji vidimo Crnu Goru kao članicu EU, moramo da znamo da su kvalifikacije za to otvaranje tržišta, mogućnost intenziviranja ekonomske saradnje, rušenje biznis barijera… to su stvari koje determinišu razvoj i “Otvoreni Balkan” ide u tom pravcu”, kazao je.

Komentarišući sporne izjave potpredsjednika Vlade Vladimira Jokovića Abazović ističe da je jutros razgovarao sa njim.

”Ja vjerujem, a on je to rekao u izjavi, da nije imao namjeru da bilo koga uvrijedi. Način na koji je to iznio je neprihvatljiv, drago mi je da se izvinio građanima, i mislim da poruke svih nas moraju da budu inkluzivne u svakom mogućem smislu, to podrazumjeva i porodični status i na ono što se odnosi na rodnu ravnopravnost”, zaključio je.