23 : 44

Abazović je naveo da stvar oko koje nije relaksiran je ovo što se trenutno dešava u Crnoj Gori - da nestane s političke scene ili Dritan Abazović ili Milo Đukanović.

"Ovo je politički obračun u kom neko mora da izvuče deblji kraj. S obzirom da sam mnogo politički slabiji, finansijski neuporedivo - to su svjetovi, ljudi iz podzmelja koje ja nemam a on ima, mediji koje ja nemam a on ima - vjerovatno se pobjednik možda unaprijed zna. Ali to ne znači da ako sam doprinio samo malo, da neko drugi neće uzeti baklju i upaliti svjetlo u potpunosti", naveo je Abazović.

On je poručio da nezavisno od toga šta se desi večeras moraju biti profesionalni.