Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić izrazio je nadu da će aktuelna Vlada pasti tokom glasanja u parlamentu 19.avgusta, ističući da su pri sadašnjem stanju prijevremeni parlamentarni izbori najpoštenije rješenje.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

On je u emisiji “Intervju” na TVCG kazao da očekuje podršku inicijativi DPS-a da se izglasa nepovjerenje Vladi Crne Gore.

Nikolić je rekao da je Temeljni ugovor sa SPC, kakav je potpisan, neprihvatljiv za Demokratsku partiju socijalista. On je rekao da to nije temeljni ugovor, već samo ugovor.

On je naveo da je premijer Dritan Abazović pristao da se formira komisija koja bi provjerila sadržinu ugovora, ali da je bilo jasno da cilj nije bio da se postigne dogovor.

“Ovaj ugovor mora biti usklađen sa ustavom i zakonima Crne Gore”, rekao je Nikolić.

On navodi da je posebno sporan eksteritorijalni status SPC, kao i to što joj se daju javno-pravna ovlašćenja, što nije slučaj sa Katoličkom crkvom i Islamskom zajednicom.

Nikolić navodi da preambula sadrži netačne konstatacije.

“Sve to tumačim na način da je premijeru bio dostavljen tekst koji je morao biti usvojen, odnosno da mu je dat nalog koji je morao da izvrši”, rekao je Nikolić.

On kaže da niko iz EU nije tražio od Abazovića da potpiše Temeljni ugovor, te da ne stoji premijerova tvrdnja da će usvajanje tog dokumenta pomoći u procesu evropskih integracija.

“I to posebno u vremenu kada treba da napravimo ogroman iskorak i da pokrenemo proces deblokade evropskih integracija. Umjesto da se posvetimo evropskoj agendi premijer u politički život ubacuje temu oko koje sasvim izvjesno nema konsenzusa”, naglasio je Nikolić.

On je kazao da nijesu protiv da se donese dokument koji će uvažiti interese vjernika SPC, kojih nije mali broj, i to niko ne previđa, ali to mora biti urađeno u skladu sa zakonom i ustavom.

Nikolić je naveo da Vlada mora da padne da bi država zadržala kakve-takve šanse da se deblokira proces evropskih integracija.

Govoreći o mogućnosti da Demokratska Crna Gora ključno podrži izglasavanje nepovjerenja vladi, on je podsjetio da su Demokrate opoziciona stranka.

“Demokrate su glasale sa DPS za usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici u parlamentu. Ostavimo Demokratama i drugim strankama da na stranačkim organima donesu odliku, 19.avgust je blizu, vidjećemo kakva će biti sudbina vlade Dritana Abazovića”, kaže Nikolić.

On navodi da je najpoštenije rješenje organizacija prijevremenih parlamentarnih izbora.

“Zašto izbora nije bilo ranije, to je pitanje za druge političke aktere na političkoj sceni”, rekao je Nikolić.

Nije isključio ni mogućnost da se odmah nakon pada aktuelne vlade formira tehnička vlada koja bi pripremila prijevremene parlamentarne izbore.

“Ovu Vladu ćemo srušiti jer nije odgovorno realizovala obaveze prema našim evropskim partnerima”, naglasio je Nikolić.

On je podvukao da je zaustavljanje evropskih integracija udruženi poduhvat URA i DF. Kako je istakao, ova vlada traje 100 dana a za to vrijeme ne postoji konkretan učinak na planu evropske agende.

“Abazović i URA su partnere za deblokadu pravosuđa mogli tražiti u provjerenim političkim partnerima”, naveo je poslanik DPS-a.

On je naveo da je optimista da može doći do izbora kandidata za Sudski savjet iz reda uglednih pravnika, ili makar dijela kandidata, na sjednici parlamenta 16.avgusta.

Nikolić je izrazio nadu da će biti riješeno i pitanje izbora ustavnih sudija, a izrazio je nadu da će lokalni izbori – ranije odloženi zbog obaveza iz evropske agende – biti održani 23.oktobra.

“Crna Gora će izvjesno postati članica EU bez obzira na opstrukcije iz Moskve i Beograda i napore izvršilaca njihovih naloga u Crnoj Gori”, rekao je Nikolić.