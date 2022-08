Gradonačelnik Budve tvrdi da će se sa te pozicije povući čim Vlada potpiše akt sa Srpskom pravoslavnom crkvom

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

Gradonačelnik Budve Marko Carević napustiće fotelju prvog čovjeka metropole turizma, nakon što bude potpisan Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, prenose Vijesti.

O Carevićevom napuštanju funkcije predsjednika Opštine spekuliše se mjesecima, a upućeni tvrde da je nedavnim imenovanjem Mila Božovića za potpredsjednika - želio da rukovođenje Opštinom prepusti nekome u koga ima povjerenja.

Carević je na mjesto prvog čovjeka tog primorskog grada imenovan u januaru 2019. godine, kada je došlo do rotacije na toj funkciji prema tadašnjem koalicionom dogovoru Demokrata i Demokratskog fronta, zamijenivši Dragana Krapovića (Demokrate).

Nakon izbora 2020. godine, kad je predvodio DF i ovojio 42 odsto glasova, Carević je glasovima tog saveza, Demokrata, SNP-a i Prave Crne Gore, ponovo imenovan za predsjednika Opštine.

”Kada je u pitanju moja pozicija u Budvi, ja sam neko ko isključivo sam odlučuje o svojoj sudbini. Sa Demokratskim frontom i gospodinom Andrijom Mandićem sam ušao u politiku samo iz jednog razloga, a to je odbrana srpskih crkvi i svetinja. To je bio motiv mog ulaska u politiku i to sam uvijek govorio. Ono što mi je najmanje bitno su fotelje. Mislim da smo moja porodica i ja dali korektan doprinos u borbi za tu ideju, ne protiv bilo koga, nego sam smatrao da, ako je sa svim vjerskim zajednicam riješeno pitanje, zašto ne bi bilo i sa nama Srbima i Srpskom pravoslavnom crkvom. Da bi se riješila kontinuirana svađa i netrpeljivost između pravoslavnog naroda u Crnoj Gori, između mojih rođaka Crnogoraca i nas Srba. Da se to pitanje makne sa dnevnog reda i da se to uredi i okrenemo ekonomiji i onome od čega živimo”, naglasio je Carević.

Podsjetio je da je prije nekoliko mjeseci održao konferenciju za novinare povodom predstojećih lokalnih izbora, na kojoj je najavio da neće predvoditi listu Demokratskog fonta.

”Sve ono što sam obećao građanima, radio sam da bude ispoštovano. Moj mandat je prestao 5. juna, kada je drugi put uskraćen. Želim i da se ‘zahvalim’ svima onima koji su, ne birajući sredstva i način, nanoseći ogromnu materijalnu štetu Opštini i budžetu grada, rušili moj mandat, jer su mi napravili veliki uslugu da ne moram da budem na ovoj funkciji do 2024. godine. Tako da su oni radili za mene”, kazao je Carević.

On je rekao da ima dodatan motiv za nastavak bavljenja politikom, odnosno zahvalnost premijeru Dritanu Abazoviću i njegovoj Vladi što je tu njegovu želju ispunio.

”Smatram da će potpisivanjem Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkovom biti riješeno moje interesovanje za politiku. Neću biti prisutan u političkim procesima koji se budu dešavali u Crnoj Gori, moram da mislim na svoju porodicu, jer sam trpio veliku štetu zbog moje funkcije”, naglasio je Carević.

Kako je dodao, svoju namjeru je na vrijeme saopštio Andriji Mandiću - 15 dana nakon izbora 2020.

”Sa ove funkcije odlazim kada ja to želim, u trenutku kada sam procijenio da će najmanje remetiti političku scenu unutar Fronta, ali i u Budvi, ali i da pomognem ovima iz ‘koalicije’ (aludira na Demokrate) koji će sada mirnije da spavaju”, zaključio je Carević.