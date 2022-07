Ohrabruje nas izjava premijera Dritana Abazovića da će Ugovor biti potpisan ubrzo, saopštio je koordinator pravnog savjeta MCP Srpske pravoslavne crkve Igor Balaban.

“Očekujemo da se desi potpisivanje, i nadamo se da će do njega brzo doći. Ohrabruje izjava premijera da će se to desiti ubrzo, u avgustu, u sljedećim sedmicama, mi smo za to spremni, Vlada je na potezu, mi čekamo”, poručio je on za Radio Crne Gore.