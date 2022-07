Crna Gora ima istorijsku šansu da dokaže ulogu lidera, kazao je predsjedavajući delegacije Evropskog parlamenta za saradnju sa Crnom Gorom, Vladimir Bilčik dodajući da će se u narednim sedmicama pažljivo pratiti donošenje odluka ključnih za deblokadu pristupnog procesa.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Naglasio je da je lopta u dvorištu crnogorskih političara, te da ukoliko donesu važne, strateške odluke, zemlju od pune spremnosti za članstvo u EU dijeli svega nekoliko godina.

On vjeruje da je Crna Gora bila i ostala predvodnik pristupnih pregovora.

"Imajući u vidu brutalnu agresiju Rusije na Ukrajinu, ali i formiranje nove crnogorske Vlade koja ima gotovo nezapamćenu podršku u Parlamentu, naročito kada je riječ o Vladinoj proevropskoj orjentaciji, mislim da Crna Gora ima istorijsku šansu da dokaže ulogu lidera. Donedavno, nekoliko godina, nažalost, Crna Gora je tapkala u mjestu. Sve crnogorske Vlade u posljednjih 10 godina su evropsku integraciju opisivale kao svoj prioritet, ali je Vlada Zdravka Krivokapića, nažalost, evropski put stavila pod znak pitanja", kazao je Bilčik.

Crna Gora je, kako je rekao, u fazi kada su sva poglavlja otvorena i mora početi da zatvara poglavlja i klastere: "U narednim sedmicama pažljivo će se pratiti donošenje ključnih odluka koje treba da pomognu da se odblokira proces, a tiču se imenovanja u pravosuđu, Ustavnom sudu i Tužilaštvu".

Bilčik smatra da je "veoma važno uspostaviti ozbiljnu pregovaračku strukturu koja će iznijeti cijeli proces".

"Dakle da, svih 10 godina Crna Gora je lider upristupnim pregovorima i mislim da će joj biti potrebno mnogo manje vremena od toga da zaključi ovaj proces. Tačnije, mislim da Crnu Goru od pune spremnosti za članstvo dijeli svega nekoliko godina, ali u narednih godinu, dvije mora da donese važne, strateške odluke u pravcu svog evropskog cilja", kazao je on.

Na pitanje očekujete li da Crna Gora do kraja godine ispuni uslove za dobijanje završnih mjerila u poglavljima 23 i 24, Bilčik odgovara: "Ukoliko Crna Gora to ne učini do kraja godine, mislim da će joj biti veoma teško da ubijedi evropske partnere da riječi o posvećenosti evropskom putu, koje stalno slušamo, mogu biti praćene konkretnim djelima".

Nova Vlada, kako je rekao, ima maksimum godinu ili realnije nekoliko mjeseci do kraja godine da pokaže da se krucijalne odluke mogu donijeti, da se može napraviti napredak i da se proces pregovora može odblokirati.

"Zato se nadam da će Crna Gora biti spremna da do kraja godine zatvori još neka poglavlja", kazao je Bilčik.

Napad Rusije na Ukrajinu, kako je rekao, definitivno mijenja situaciju i donosi nove mogućnosti za proširenje EU: "Nije bilo lako govoriti o proširenju posljednjih godina jer nisu sve zemlje članice bile jednako raspoložene prema mogućem proširenju. Mislim da su sada svi svjesni istorijske promjene i

istorijske prilike, i mislim da je ovo šansa za sve one zemlje na Zapadnom Balkanu koje ne žele da ostanu u sivoj zoni. Ponavljam, Crna Gora je lider i ima šansu da pokaže da je proširenje živo, te da promijeni stvari kako na Zapadnom Balkanu, tako i u EU. Zato naglašavam da je lopta u dvorištu političara u Crnoj Gori i nadam se da prepoznaju stratešku važnost trenutka. Čekaju vas kompromisi i teške odluke koje se neće dopasti svim političarima, ali se ne donose zbog sakupljanja dnevno-političkih poena već zbog strateškog pravca države".

Govoreći o inicijativi Otvoreni Balkan, on kaže da je EU uvijek isticala da regionalna saradnja i dobrosusjedski odnosi moraju ići ruku pod ruku sa progresom na evropskom putu.

"Ja podržavam svaku pro-evropsku regionalnu inicijativu koja ne pokušava postati alternativa evropskoj perspektivi. U tom smislu, razumijem one koji imaju pitanja vezana za inicijativu Otvoreni Balkan jer kad čujem kako neki lideri u regionu govore o toj inicijativi, a kako o evropskoj perspektivi, čini mi se da pozitivnije i afirmitivnije govore o Otvorenom Balkanu", rekao je Bilčik.

Navodi kako prati dešavanja i vidi da neki konstituenti crnogorske Vlade i partije parlamentarne većine ne gledaju jednako na ovu inicijativu.

"Mislim da je ekstremno važno da tekuća debata na ovu temu ne dijeli i ne podriva snažnu parlamentarnu većinu u smislu donošenja ključnih odluka za napredak Crne Gore na evropskom putu. Drugim riječima, mislim da Crna Gora treba otvoreno da analizira sve aspekte Otvorenog Balkana", kaže Bilčik.

Na pitanje da li je 2025. i dalje realan rok kada bi Crna Gora mogla postati članica EU, Bilčik kaže da apsolutno vjeruje u to,

Postoje određene prepreke koje Crna Gora mora da pređe – prvo da odblokira i dinamizira pristupne pregovore. Ne radi se o samo nekoliko političkih odluka, već o tome da Vlada pokaže rezultate na terenu. Moraju se angažovati Ministarstva, mora postojati jasna posvećenost vođenju pregovora i na političkom i na tehničkom nivou, konstantna komunikacija i saradnja sa Briselom. Tu je snažna podrška Evropskog parlamenta, Evropske komisije, ali i

mnogih zemalja članica koje vide Crnu Goru kao narednu članicu. Mislim da je realistična prognoza da Crna Gora može biti spremna do kraja mandata aktuelnog sastava Komisije koji ističe u ljeto 2024., ako Vlada koja ima ograničen rok isporuči rezultate", rekao je Bilčik.

Pažljivo će, kako je rekao, pratiti i predsjedničke izbore 2023., ali i parlamentarne izbore koji će, kako je ocijenio, biti test demokratske zrelosti Crne Gore.

"Mislim da ako i riječima i djelima ostane na evropskom putu, kada sprovede reforme i prođe kroz predsjedničke i parlamentarne izbore, uvjeren sam da 2025. može biti godina kada ćemo pričati o finalizaciji pregovora", zaključio je Bilčik.