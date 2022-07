Premijer Crne Gore večeras je gost u emisiji "Načisto" na TV Vijesti, tokom koje odgovara na pitanja vezana za aktuelnu političku krizu u Crnoj Gori.

Abazović je, kako prenosi CdM, kazao da načelno podržava odluku Predjedništva Demokrata koje je pozvalo Skupštinu Crne Gore da ne razmatra eventualne inicijative o skraćenju mandata prije nego se izaberu četiri člana Sudskog savjeta i makar jedan sudija Ustavnog suda, jer ubrzanje evropskog puta i sprečavanje institucionalnog sloma moraju biti prioriteti svih prioriteta.

"Na pitanje novinara je li spreman da podnese ostavku nakon toga, Abazović kaže da jeste. Kada smo pravili 43.vladu mi smo je pravili da bi deblokirali evropski put. Sve opcije koje se tiču deblokade pravosuđa za mene su prihvatlje" , poručio je Abazović, a prenio CdM.

Abazović se u odgovorima osvrnuo i na situaciju sa Temeljnim ugovorom:

"Gospodin Đukanović, gospodin Konjević i Joković su tekst ugovora dobili mjesec dana prije nego što je on objelodanjen. Bez preambule. Nakon toga. Oni su rekli da su ok sa Temeljnim ugovorom, ako je on u skladu sa ustavom i zakonom. S obzirom da je normativni dio u skladu sa ustavom i zakonom, tražili su nešto na će da se konektuju, preambulu."

"Preambula nema više od 4-5 rečenica. Da li se on složio, ili ne, iskazao neke rezreve-ja ih u tom trenutku nisam osjetio. Đukanović je rekao da nije bio upoznat sa tim da će se glasati na Vladu. Dva sata prije vlade mi smo imali sastanak u Skupštini, sve partije, ja i on smo ostali nakon sastanka, zadržali i ja sam ga obavijestio da će se glasati o Temeljnom ugovoru" , piše CdM.