Vlada ne treba da žuri sa odlukom o potpisivanju Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, ocijenio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i poručio da svaka vlada mora slijediti interese države.

Izvor: MONDO Crna Gora

On je novinarima, nakon otvaranja Poslovnhi razgovori Crna Gora – Republika San Marino, rekao da očekuje da Vlada na odgovoran način razmotri to pitanje i da na osnovu obavljenih procedura donese odluku koja će biti u interesu Crne Gore.

Upitan da li je za Demokratsku partiju socijalista (DPS) prihvatljiva aktuelna verzija ugovora, on je rekao da nije, i da su iz te stranke to već saopštili.

„Ovu fazu razgovora doživljavam kao pripremnu. Treba razgovarati i o obimu inkluzije svim zainteresovanih strana u definisanju, ne najvažnijeg, ali aktuelnog pitanja. Vjerujem da će Vlada na odgovoran način razmotriti ta upozorenja“, rekao je Đukanović.

Na pitanje kako komentariše najavu o potpisivanju ugovora sa Crnogorskom pravoslavnom crkvom, on je kazao da je to pozitivno.

„Svako ima pravo da formira vjersku zajednicu i svako ima pravo na ugovor sa državom“, dodao je Đukanović.

Upitan da li DPS može uskratiti podršku Vladi, on je rekao da je njegova ranija izjava bila da vlada treba da ima jasan prioritet - obnova pregovaračkog procesa..

Drugi prioritet je, kako je naveo, pokušaj da se obnovi poljuljano povjerenje investitora jer je prošla vlada urušila investicioni ambijent.

Prema riječima Đukanovića, svaki pokušaj da se Crna Gora izmjesti sa tog kolosjeka je loša namjera.

„Moja poruka je da ne treba žuriti sa usvajanjem odluka, svaka žurba nosi opasnost tumačenja da se nešto želi prikriti od javnosti“, istakao je Đukanović.

On je ocijenio da je važno uključiti ljude koji poznaju istorijski kontekst i pravo.

„Ovoliko publiciteta upućuje na inferiornost u odnosu na drugu stranu. Država je stariji partner u odnosu sa svakom vjerskom zajednicom, mi smo ti koji određujemo pravila. Svako mora da poštuje državu“, poručio je Đukanović.

On je rekao da ne želi danas da govori o tome šta je za DPS „crvena linija“.

„Ono što je za nas crvena linija je da svaka vlada mora slijediti državne interese Crne Gore. Ako neko to napušta, onda to nije ta agenda. Nadam se da do toga neće doći“, naveo je Đukanović.

Upitan da li osjeća zadršku međunarodne zajednice kod tog pitanja, on je rekao da ne osjeća nego da zna.

„Imao sam sastanak sa ambasadorima prošle sedmice, oni su veoma eksplicitno postavili pitanje - da nam date dobre argumente za oktobarski izvještaj, da iskoristite šansu. Otvorila se ta šansa, a vi se bavite nečim drugim. Vjerujem da ćemo se svi dozvati odgovornosti koja se podrazumijeva“, naveo e Đukanović.