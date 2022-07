To saopštio povodom informacije da će 14. jula u Crnoj Gori biti održan jedanaesti sastanak Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje, koji se po prvi put održava u našoj zemlji, prenose Vijesti.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Premijer Dritan Abazović apelovao je na crnogorski Parlament da što prije počne saslušanja kandidata za Sudski savjet, kako bi to tijelo bilo kompletirano i poslata poruka da se radi na deblokadi evropskog puta Crne Gore.

"Da naprave program kako to mogu da izvedu u što kraćem roku, ne naravno na uštrb kvaliteta, ali da to ima neku dinamiku. Mislim da nam je to veoma važno i da bi bila velika poruka koju Crna Gora može poslati u cilju deblokade evropskog puta", kazao je premijer na sjednici Vlade.

On je to saopštio povodom informacije da će 14. jula u Crnoj Gori biti održan jedanaesti sastanak Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje, koji se po prvi put održava u našoj zemlji.

Planirano je da sastankom predsjedavaju Abazović i visoki predstavnik EU za vanjsku politiku i bezbjednost Žozep Borelj.

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore, konstatovao je prije dva dana da 34 kandidata, od 35 prijavljenih, ispunjavaju sve zakonom propisane uslove za člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika.

To su Nikola Belada, Gavrilo Čabarkapa, Dragutin Čolaković, Dragomir Ćalasan, Tomislav Dedić, Kasim Dizdarević, Ivan Drobnjak, Elvis Duraković, Gorica Fatić, Vukoman Golubović, Ivan Kadić, Dragan Knežević, Radoje Korać, Fikret Kurgaš, Dragan Lepetić, Dražen Medojević, Blagota Mitrić i Gordana Mitrović. Uslove ispunjavaju i Mitar Mugoša, Velija Murić, Dragoljub Petrović, Milan Popović, Zoran Radojičić, Pavle Radonjić, Danilo Radulović, Zoran Ratković, Žarko Savković, Aneta Spaić, Hamdija Šarkinović, Veselin Šćepanović, Vjera Šljivančanin, Dragan Šoć, Nebojša Vučinić i Branislav Vukićević.

Odbor je jednoglasno donio odluku da će se konsultativno saslušanje kandidata koji ispunjavaju uslove, obaviti u periodu od 4. do 12. jula 2022. godine.