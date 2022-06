Bivši ministar finansija i socijalnog staranja Milojko Spajić, kazao je za Portal RTCG da nudi Vladi besplatnu pomoć za blokčejn tehnologiju, ističući da je to bitan projekat za državu Crnu Goru.

Izvor: Vlada Crne Gore

Spajić je istakao da misli da je trenutna ekonomska situacija u Crnoj Gori jako povoljna, i da je ona prouzrokovana programom "Evropa sad".

"Ako se sjećate prošle godine kada smo mi najavili ovaj program, govorili smo o tome da će ona imati efekat povećanja zaposlenosti, odnosno smanjenja nezaposlenosti, povećanje zarada za naše građane, povećanje penzija smanjenje javnog duga, povećanje prihoda za državu, znači da će imati jako povoljne benefite za sve, za državu i za zaposlene i za privredu i to se i ostvarilo", kazao je Spajić.

On je dodao da svi ljudi koji su tada sumnjali i govorili da će dobiti Nobelovu nagradu ukoliko se program ostvari su sad negdje svjesni da su pogriješili time što su napadali "Evropu sad".

"Mi smo jako zadovoljni rezultatima našeg programa, i nadam se da će ova Vlada koja je nastavila programe naše prethodne Vlade, i dalje nastaviti taj program", istakao je Spajić.

Kazao je da program "Evropa sad" nije ugrožen što se tiče mjera, ali da vidimo konstantne napade političke na program, te da se nada da zbog te neke političke sujete neće biti političkih snaga u Crnoj Gori koji će radi neke osvete htjeti da sruše program koji je na benefite svih naših građana.

"Kada su u pitanju blokčejn i kriptovaluta mi smo pripremili jedan program zakona koji je tu i evo ja se nudim da i dalje pomažem Vladi potpuno besplatno i bez ikakve naknade jer mislim da je to jako bitan projekat za državu Crnu Goru", istakao je Spajić.

On je kazao da smatra da ovaj program može da donese dodatne prihode za budžet ali i da poveća ekonomiju, poveća zaposlenje, te da smatra da je to jako bitan potez koji bi trebalo da okupi čitavu crnogorsku javnost, a ne samo da oni budu jedini generator te industrije.

Kada je u pitanju formiranje stranke, Spajić je istakao da je to nešto čemu su već odavno pričali Jakov Milatović i on, te da su to već najavili.

"Taj pokret već ima par mjeseci. Naravno, znate da smo mi bili u Vladi i jednostavno nismo imali vremena da se pripremamo, međutim pripreme se inteziviraju i građani našu političku aktivaciju mogu da očekuju vrlo brzo", zaključio je Spajić.