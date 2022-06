Odbornici lokalnog parlamenta usvojili su odluku na današnjoj sjednici po kojoj će biti umanjena osnovica za obračun poreza na nepokretnost.

Izvor: PG biro

Kako je saopštio PG Biro, gradonačelnik Ivan Vuković iskoristio je zakonsku mogućnost o umanjenju osnovice za obračun poreza na nepokretnosti za 130 eura.

"Dakle, umjesto da to bude 1211 eura, biće 1081 eura, što je, imajući u vidu inflaciju, kao jedan od većih ekonomskih problema, značajnu olakšicu za građane Podgorice", saopštio je PG Biro.

Sekretarka za finansije Snežana Popović istakla je značaj Odluke o umanjenju lokalnih komunalnih taksi i naknada kojim se propisuju olakšice u poslovanju privrednicima, te dodala da ova odluka predstavlja nastavak aktivnosti koje Glavni grad kontinuirano sprovodi kad je u pitanju podrška preduzetništvu.

"Predviđeno je umanjenje od 100 % iznosa lokalne komunalne takse za postavljanje ljetnjih bašti i privremenih objekata koji se mogu izmiještati sa jednog mjesta na drugo za period od 1. juna do 31. avgusta 2022. godine, zatim 50% iznosa lokalne komunalne takse za parkiranje motornih vozila i to za korišćenje taksi stajališta po taksi vozilu za cijelu godinu i 50% iznosa godišnje naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta za period od 1. januara do 31. marta”, navela je Popović.

Pored toga, razmatran je i Prijedlog odluke o proglašenju spomenika prirode “Park šuma Gorica” koji je na današnjoj sjedbici i usvojen.

Gradonačelnik Vuković je tim povodom komentarisao i vijest o gradnju na ovom brdu, te istakao da je Glavni grad u decembru 2021. godine u cilju rješavanja ovog pitanja započeo pregovore o razmjeni urbanističkih parcela sa vlasnikom katastarske parcele i investitorom predmetnog objekta.

Glavni grad je drugoj strani ponudio najatraktivnije urbanističke parcele kojima raspolaže, koje nažalost nijesu bile prihvatljive za investotora.

"Cijeneći važnost ove teme, a u namjeri da u potpunosti zaštiti brdo Gorica, Glavni grad je, još u novembru 2021. godine, Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma dostavio zahtjev za propisivanje zabrane građenja na više urbanističkih parcela u podnožju brda Gorica, uključujući i predmetnu, sa inicijativom za izradu izmjena i dopuna ovog DUP-a. Nadležno ministarstvo nikada nije odgovorilo na ovaj zahtjev o čemu su u više navrata predstavnici gradske uprave javno govorili", navodi se u saopštenju PG Biroa.