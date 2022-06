"Ne moram da vas podsjećam šta je konkretno urađeno i šta se danas čini u državnim preduzećima u pokušaju da se u finišu mandata određenog broja ljudi usvajaju nove sistematizacije i prima veliki broj zaposlenih...", naveo je poslanik DPS-a

Šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković, kazao je danas da u toj partiji nemaju informacije da je Demokratski front (DF) navodno tražio da zadrži tzv. pozicije "po dubini", da bi zauzvrat podržao izbore čelnika pravosuđa, prenose Vijesti.

Potpredsjednik Vlade i ministar odbrane Raško Konjević, rekao je u intervjuu "Vijestima" da se DF "nudi" da bude dio dvotrećinske podrške u Skupštini u zamjenu da zadrži pojedine funkcije "po dubini".

"O tome je i mene i druge lidere partija koje su u Vladi ili je podržavaju, informisao premijer (Dritan Abazović)", saopštio je.

Živković je na pres-konferenciji podsjetio da je u toku nekoliko poziva za izbore u pravosuđu, dodajući da će DPS s posebnom pažnjom pratiti te postupke.

On je naveo da vjeruje da postoji dovoljno razloga da se što prije krene s popunjavanjem mjesta u pravosuđu, poručujući da će DPS dati doprinos da se izaberu čelnici tog sistema.

Na pitanje koja mjesta "po dubini" zahtijeva DPS, Živković je odgovorio da se ta partija ne gurka za pozicije.

"Zna se da je DPS dao podršku manjinskoj Vladi zbog nekoliko prioriteta. Nismo se gurkali da zauzmemo bilo kakve pozicije u izvršnoj vlasti... Ne gurkamo se, nemamo namjeru da to radimo, niti to danas činimo, nego smo spremni da, ako bude neophodno, ono što je naš ukupni kadrovski potencijal - a vjerujem da znate da je on najveći s obzirom na to da smo najjača partija - stavimo u funkciju institucionalne nadogradnje i pomoći sistemu, koji je razaran u prethodnom periodu od kadrova Vlade Zdravka Krivokapića. Ne moram da vas podsjećam šta je konkretno urađeno i šta se danas čini u državnim preduzećima u pokušaju da se u finišu mandata određenog broja ljudi usvajaju nove sistematizacije i prima veliki broj zaposlenih, ne bi li se urušio ekonomski sistem...", saopštio je poslanik DPS-a.

Govoreći o temeljnom ugovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC), istakao je da je DPS jasno saopštio stav o tom pitanju, a to je da ugovor mora biti potpisan sa svim vjerskim zajednicama i mora biti usklađen s Ustavom Crne Gore.

"Nijedna vjerska zajednica ne može imati povlašten položaj. Sa SPC ne može biti potpisan temeljni ugovor, već samo ugovor o međusobnom regulisanju prava i obaveza", rekao je.

Dodao je i da klub DPS-a nije imao priliku da vidi nacrt ugovora, poručujući da će insistirati da to pitanje bude javno.