Ministarstvo odbrane Crne Gore planira da početkom iduće godine formira vojnu rezervu za sajber odbranu. To je predviđeno Strategijom sajber bezbjednosti od 2022. do 2026. godine koju je nedavno objelodanila Vlada.

Izvor: MONDO / Kaspersky

Istim dokumentom, predviđeno je i trostruko povećanje broja službenika za podršku vojnim operacijama u oblasti sajber bezbjednosti.

Vlada, prema objavljenom dokumentu, narednih godina očekuje eksponencijalni rast sajber napada, koji bi mogli biti kompleksniji i sa većim posljedicama po infrastrukturu i funkcionisanje javne uprave.

Zaštita

“Zaštita kritične informatičke infrastrukture i centralizacija sajber ekspertize i resursa notirane su kao oblasti u kojima nije ostvaren zadovoljavajući napredak u poređenju sa početnim vrijednostima iz 2018. godine, pa je u novom strateškom dokumentu potrebno posebnu pažnju posvetiti ovim strateškim ciljevima”, navodi se u vladinom dokumentu.

Crna Gora, piše u Strategiji, u proteklom periodu nije detektovala sajber napade koji za posljedicu imaju prekide esencijalnih društveno-ekonomskih procesa.

“Međutim, usljed transcedentalne prirode informacionih tehnologija svjesni smo postojanja velikog broja sofisticiranih sajber prijetnji kako u globalnom sajber prostoru, tako i u sajber prostoru Crne Gore. Prepoznato je da Crna Gora ne posjeduje adekvatne mehanizme za detektovanje sajber prijetnji, kao ni mehanizme za dovoljno brz odgovor, odnosno oporavak od sajber napada. Dodatno, nedostatak eksperata iz oblasti sajber bezbjednosti je prepoznat kao globalan problem, dok je u Crnoj Gori zbog ograničenih ljudskih resursa ovaj problem još izraženiji”, ističe se u Strategiji.

U dokumentu je navedeno i da je samo jedan odsto zaposlenih javnih službenika prošao obuku na temu sajber bezbjednosti.

Finansiranje

Akcionim planom strategije predviđeno je da do 2026. godine taj broj bude povećan na 15 odsto državnih službenika.

“Kako bi se obezbijedio efikasan i funkcionalan mehanizam u oblasti sajber bezbjednosti koji će omogućiti otkrivanje i odbranu od sajber prijetnji i napada, neophodno je da postoji razvijena svijest na najvišem upravljačkom nivou o značaju održivog alociranja potrebnih sredstava za snaženje operativnih, ljudskih i tehničkih resursa nadležnih resora za sajber bezbjednost”, piše u dokumentu.

Strategija sajber bezbjednosti Crne Gore, odnosno njene pojedinačne aktivnosti finansiraće se iz budžeta i donatorskih sredstava. Kroz Akcioni plan za 2022-2023. godinu, za postizanje svih operativnih ciljeva predviđen je utrošak u ukupnom iznosu od 3,5 miliona eura. Iz budžeta bi bilo opredijeljeno 3,43 miliona eura, dok bi se ostatak novca obezbijedio iz donacija. Strategijom je predviđeno i da se do 2024. godine uvećaju budžetska sredstva ANB-a, Ministarstva odbrane, Ministarstva vanjskih poslova, unutrašnjih poslova i to za 10 odsto, dok bi do 2026. godine sredstva trebalo da budu uvećana do 20 odsto.