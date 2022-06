Nosilac liste "Za budućnost Berana" Vuko Todorović izabran je za predsjednika Opštine Berane. To je odlučeno na današnjoj lokalnoj sjednici, sa 19 glasova "za".

On se zahvalio na podršci, te najavio da će dati doprinos da zajedno rade za dobrobit građana Berana.



"Biću predsjednik svih građana bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost. Zahvaljujem se na povjerenju da nosim listu 'Za budućnost Berana' i zahvaljujem se građanima koji su me podržali", istakao je on.



DPS je najavio da neće podržati inicijativu i činjenicu da se predsjednik Opštine bira na dvije godine. Smatraju da ovakva odluka DF-a i Demokrata nije po zakonu. Odbornica DPS-a Lidija Kljajić kazala je da će vlast u Beranama vratiti kao onu na državnom nivou.