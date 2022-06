Poslanici Skupštine Crne Gore raspravljaju o izmjenama Zakona o PDV i dopuni Zakona o akcizama koje će biti u korist građana i privrede.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predsjednica Skupštine Danijela Đurović, izjavila je da je Administrativni odbor utvrdio predlog odluke o imenovanju predsjednika i šest članova žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade i poredložio da se za predsjednicu žirija imenuje profesor dr Jamsina Nikčević, a za članove žirija dr Maja Kostić Mandić, dr Ivan Jovović, dr Filip Ivanović, Aldemar Ibrahimović, mr Jadranka Selhanović i profesor mr Janko Ljumović.

Poslanik Demokratskog fronta (DF) Jovan Vučurović rekao je da njihov klub neće glasati za ovakav sastav žirija. On je rekao da je 13. jul bio opštenarodni ustanak protiv italijanskih fašista i protiv “onih crnogorskih separatista sa Cetinja pod komandom Sekule Drljevića koji su 12. jula proglasili takozvanu nezavisnu Crnu Goru pod patronatom italijanskih fašista”.

“Mislim da je 13. jul tačka koja može dovesti do sapajanja u Crnoj Gori, da može biti nešto oko čega se možemo okupiti i oni koji različito misle i sukobljeni su politički godinama. Svi smo ponosni na ustanak 13. jula i čin naših predaka koji su bili komunisti, monarhisti a bilo je i onih koji nisu pripadali nijednoj ideologiji ali su vođeni iskonskim instiktom slobode da se bore protiv okupatora. Ustali su naši preci predvođeni i Jakovom Kusovcem i Ivanom Milutinovićem. To nije ustanak koji je podigla Komunistička partija ili samo monarhistički pokret, već je to bio opštenarodni ustanak protiv italijanskih fašista i protiv onih crnogorskih separatista sa Cetinja pod komandom Sekule Drljevića koji su 12. jula proglasili takozvanu nezavisnu Crnu Goru pod patronatom italijanskih fašista”, kazao je Vučurović.

On je naveo da 13. jul jeste datum koji spaja, ali ne može, prema riječima Vučurovića, da spoji sa onima kojima je isto 13. i 12. jul.

“Kojima kada im treba dohvate se Sekule Drljevića a kada im treba Ljuba Čupića. Takvi se morati da prelome u mozgu, ne može da se kliče “eviva” kako su klicale sluge okupatora 12. jula i da se kliče Ljubu Čupiću sjutra 13. jula… Ustanici 13. jula su se borili za Jugoslaviju. Nijesu se borili za nezavisnu Crnu Goru nego Jugoslaviju, i borili su se pod trobojkama a ne pod ovom crvenom zastavom koja nam je poznata tek 15ak godina”, kistakao je Vučurović.

On je naglasio da su u ovom žiriju izabrani “klasični jastrebovi DPS-a”.

“Oni koje smo porazili 30. avgusta, vratili su se kroz žiri za Trinaestojulsku nagradu”, rekao je on.

Poslanik Liberalne partije, Andrija Popović reagovao je na izlaganje Vučurovića. On je rekao i predsjednici Skupštine da je morala da reaguje i da je prekršeno nekoliko članova poslanika.

“Polsanik Vučurović se veoma negativno izražavao o crnogorskim patriotama koji su 12. i 13. jula oslobađali Crnu Goru. 12. jula 1941. godine Crna Gora je bila zarobljena država. Crnogorske patriote su čuvenim pokličom “eviva Montenegro” krenule da oslobode zarobljenu Crnu Goru i obnove državu”, naveo je on.

Predsjednica Đurović je kazala da “ne vidi da su korišteni neprikladni izrazi”.

“Različiti politički stavovi i možda čak tuzmačenje istorije”, rekla je ona.

Popović je ocijenio da Đurović “mora zaustaviti ovakve priče”.

Đurović je dodlaa da “neće zaustavljati različita politička mišljenja”.

“Ovo je dom demokratije i svako ima pravo na svoj politički stav”, navela je Đurović.