Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kazao je danas da je Crna Gora za 16 godina postigla značajne rezultate, lider je u evropskim integracijama i respektabilan susjed.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

"Obnavljajući državnost odredili smo jasam cilj - evrospke vrijednosti, što je bilo ugroženo posljednje dvije godine. Uprkos izazovima i anticrnogorskom djelovanju većine koja je formirala vlast 2020. Crna Gora je ostala na evropskom kursu", naglasio je Đukanović.

On je istakao da bi danas trebalo da bude jasnije da opoziciono djelovanje ne znači protivljenje svakoj odluci vlasti i da se interesi države mogu braniti i iz opozicije.

"Dijalog kojim smo došli do manjinske vlade koja nije najbolje rješenje, ali je jedino moguće, pokazuje da potencijal postoji", dodao je Đukanović.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

On je napomenuo da je da je dijalog jedini način "da normalizujemo realnost".

"Nasušno je važno da svaki akter dijaloga bude spreman da artikulise svoje i da sašlusa druge predloge. Mirenje ili harmonizacija društva može biti danas samo na evropskim vrijednostima i zato nam treba još vremena i emancipacije", rekao je Đukanović.

Nijesu samo Ukrajina i Crna Gora mete, spisak je mnogo duži, rekao je ukazujući na "rukopis" koji je sada postao prepoznatljiv.

"Svijet je u opasnosti u kakvoj nije bio od Drugog svjetskog rata. Naš region je u značajnoj mjeri destabilizovan. Zapadni Balkan je u opasnosti od malignog uticaja Moskve koji je podržan na Balkanu od 2015", naveo je Đukanović.

Đukanović ističe da "uticajem antievropskih politika na Balkanu bavićemo se i kad se rat u Ukrajini završi".

"Tako je došlo i do smjene prethodne vlade i njeno štetočinsko djelovanje je formalno okončano u parlamentu, a suštinski na Cetinju", rekao je Đukanović.

Kazao je da će izazov za svaku vladu biti postizanje ekonomske stabilnosti. Upozorio je da će zaduživanja biti sve teža zbog bezbjednosne situacije.

"To će nas sve više priblizavati MMF-u. Biće potrebno preispitati javnu potrošnju i pokretanje krvičnih postupaka zbog narušavanja stubova stabilnosti", kazao je Đukanović.

Na pitanje koliko je realno da Crna Gora postane članica Evropske unije do 2025. Đukanović je odgovorio.

"Što se tiče obaveza države, siguran je da će do kraja 2024. ispuniti sve obaveze, a kako će reagovati EU ne mogu dati nikakvu garanciju", naglasio je Đukanović.

O događajima na Cetinju: Ako se utvrdi da je neko izvana imao komandu to je izdaja

Đukanović je istakao da stoji na istom stanovištu - da je potrebno utvrditi odgovornost svih aktera vlasti za ono sto su radili.

"Nije dovoljno utvrditi političku ogovornost smjenom bordova u preduzećima gdje je bio haos. Tamo su zapošljavane ne stotine nego hiljade ljudi. To ne može biti završeno političkom odgovornošću. Tako se zavlači ruka u budžet i nanosi šteta državi i zato je potrebno utvrditi krivičnu odgovornost. Jednako tako je potrebno utvrditi odgovornost i za događaje na Cetinju i kako je mijenjan komandni lanac u policiji. Ako se utvrdi da je neko izvana imao komandu to je izdaja i za to mora da se odgovara", poručuje Đukanović.