Poslanik Demokrataskog fronta Slaven Radunović kaže da glavni specijalni tužilac Vladimir Novović ima punu podršku DF-a u borbi protiv organizovanog kriminala.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Radunović kaže da je opozicija godinama upozoravala na sve ono što se dešava posljednjih dana i na sve postupke koji su pokrenuti.

“Zaista je katastrofa da sudovi, na čelu sa predsjednicom Vrhovnog suda, znači posljednja nada za građanina da dobije pravdu, da je tu najgora situacija. Sada imamo bivšeg SDT-a, koji će vjerovatno biti procesuiran, jer je skrivao sve ovo, imamo jednu vrlo trulu polugu sud na čelu sa Vesnom Medenicom, i da sve bude najgore imamo i najviše zvaničnike policije za koje su nas ubjeđivali da su najbolji policajci, čije porodice i oni vjerovatno, to će se tek vidjeti, učestvuju aktivno, u najprljavijim poslovima na svjetskom tržištu kriminala, a to je šverc kokaina”, poručio je Radunović u emisiji “Dobro jutro Crna Goro”, na TVCG.

Kaže i da se sve to znalo, a da opozicija nije mogla ništa da učini po tom pitanju.

"Sad se izgleda može, a nadam se da ćemo brzo početi da iskorjenjujemo taj problemi iz Crne Gore kako bi konačno mogli da se posvetimo normalnim stvarima", ističe Radunović.

Sve što se dešava prethodnih dana, kako dodaje, dokaz je da smo imali trule institucije.

"Institucije moraju vrlo brzo da budu obnovljene. Našim prijateljima iz inostranstva ovo je jasna slika Crne Gore koju su hvalili isključivo iz jednog razloga, jer je rukovodstvo Crne Gore znalo za "caku", ispunjavaju sve što se kaže sa Zapada i mi vas nećemo dirati. Nadam se da će konačno početi da sarađuju sa Crnom Gorom kojima je zaista stalo do Crne Gore”, ističe Radunović.

On kaže i da je sve davno počelo aferom Telekom, a ovo što se sada dešava je, kako dodaje, samo nastavak.

Radunović ističe i da svi ti podaci nijesu bili dovoljni za Milivoja Katnića, pa su informacije plasirane preko portala Libertass.

“Katnić je čovjek koji mora da bude pod hitno istražen, on je kruna svih problema u Crnoj Gori... On je imao zadatak da se bori protiv organizovanog kriminala u Crnoj Gori, a on je bio čuvar organizovanog kriminala, njemu je zadatak bio da sakrije Lazović, Medenice i sve druge”, naveo je Radunović.

Kaže da svako ko je upućen u situaciju zna u kakvoj je problemu trenutnu glavni specijalni tužilac Vladimir Novović.

“On ima tone dokumentacije u fiokama koje je krio Katnić, ova prva hapšenja su proizvod informacija iz fioka... A sve to radi sa timovima, koji su u bar jednom dijelu bili dio zavjereničke grupe Milivoja Katnića, Vesne Medenice, Mila Đukanovića”, naveo je Radunović.

On je poručio da Novović ima punu podršku DF-a i da mu treba obezbijediti novca koliko traži za borbu protiv kriminala.

“Mislim da svi zajedno treba da pomognemo gospodinu Novoviću da mu se omogući. On je u ovo ušao hrabro, mislim čista srca i polažem velike nada u njega”, kazao je poslanik DF-a.

Navodi i da je za njega potpuno očekivano hapšenje predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića.

“Mi smo bili apsolutno zarobljena država”, poručio je Radunović.

Kaže i da je važno da zakon o porijeklu imovine, kada bude usvojen u Skupštini, bude primjenjiv.

O odgađanju izbora...

Radunović je kazao i da je DF podnio ustavnu žalbu, a povodom izmjena zakona kojim je predviđeno odgađanje lokalnih izbora za kraj oktobra.

Naveo je da ne zna kakav će biti ishod te žalbe, zbog stanja u Ustavnom sudu.

“Ne možete da urušavate državu na taj način. Ovo sada znači da ako im se učini da će da izgube izbore u oktobru mogu da ih produže za još dvije godine”, naveo je poslanik DF-a i poručio da je potrebno da se opozicija na neki način objedini.

Može li se do 2/3 ili 3/5 u Skupštini

Do dvotrećinske ili tropetinske većine u Skupštini za izbor važnih funkcija u pravosuđu, može se, navodi Radunović, doći ako se ne bude insistiralo na partikularnim interesima.

“To su institucije od najvećeg značaja u Crnoj Gori i tu moramo svi da budemo na visini zadatka”, naveo je Radunović i ponovio da DF neće dozvoliti da se, kako kaže, izaberu ljudi po mjeri DPS-a.

“Neće to biti lako da se svi složimo. DPS je do sada radio tako da im odgovaraju samo ljudi koji će da slušaju njihove potrebe. Sada ćemo morati da tražimo ljude koji će da se bave pravdom i interesima građana. Neće biti lako, ali DF je apsolutno spreman da učestvuje u tome”, naveo je Radunović.

Komentarišući najave DPS-a da će ove sedmice predložiti izmjene zakona kako bi Zeta dobila status samostalne Opštine, Radunović kaže da je to znak da je DPS siguran da će na izborima izgubiti Podgoricu, pa im je cilj da, kako navodi, sačuvaju Zetu.

“Mislim da će biti razočarani, izgućice i Podgoricu i Golubovce”, zaključio je Radunović.