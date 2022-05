Novoimenovani vršilac dužnosti (v.d.) direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Savo Kentera nije bio u odnosu ni sa jednom političkom partijom, ocijenio je predsjednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Razmišljao je, kako je rekao, o nekoliko kandidata za čelnu poziciju ANB-a, uz napomenu da su komentari očekivani.

Najavio je još imenovanja na određenim pozicijama, koja, kako očekuje premijer, neće proći bez komentara javnosti.

"To ne treba da opterećuje Vladu, Vlada treba da radi svoj posao. Šef ANB-a treba da bude nevidljiv, u smislu obavljanja svojih zadataka", rekao je premijer.

Da bude šef ANB-a, kako je pojasnio Abazović, Kenteru je kvalifikovalo nekoliko stvari.

"Ja sam se razmišljao između nekoliko kandidata, nekoliko njih je bilo poznato medijima. Ono što ja znam, i što mi je bilo dovoljno da napravim ovu odluku je da Kentera nije bio u nijednom formalnom odnosu sa bilo kojom partijom. To je bila vrlo važna stvar i diskontinuitet", rekao je Abazović.

Ističe da Kentera ima zavidnu karijeru u sektoru bezbjednosti, što cijeni važnim i kao prednost, s obzirom na dešavanja u svim službama.

"Počev od ANB-a, Uprave policije...čitav svoj radni vijek je posvetio pitanjima više globalne bezbjednosti. Bio je dugogodošnji predsjednik Atlantskog saveza, koji ima važnu ulogu u svijetu, pa i u Crnoj Gori, gdje je ostvario značajne međunarodne kontakte koji mogu pomoći u transformaciju naše službe u budućem periodu", rekao je Abazović.

Od svega toga, kako je rekao, ne bi trebalo praviti dalju političku priču.

Govoreći o pokretanju političkog dijaloga, pohvalio je stav DF-a, koji je saopštio da je spreman da učestvuje u izboru određenih funkcija za sudsku vlast i izbornim reformama, te da svojim aktivnostima neće dozvoliti da se na tim mjestima nađu ljudi poput Vesne Medenice.

"Za taj stav imaju podršku premijera Crne Gore", rekao je Abazović.

Kad je riječ o stavu Demokrata, on kaže da mu je nejasna politika te partije koja je, kako je rekao, pokrenuta u momentu kad je trebalo da se promijeni Tužilački savjet što se nije desilo njihovom krivicom.

"Od karaja jula 2021. se dešava neka nejasna transformacija, za profil partije koja skreće udesno", rekao je Abazović, navodeći da očekuje dijalog svih političkih aktera u parlamentu.

Na pitanje hoće li pokrenuti dijalog za izbor VDT-a, on je rekao da je to neminovno: "To je interes cijele države i otvorilo bi velike perspektive za Crnu Goru".