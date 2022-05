Cijene goriva u Crnoj Gori uskoro bi konačno mogle biti značajno niže.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević i Teodora Orlandić

Skupština sjutra nastavlja sjednicu, započetu prošle sedmice izborom nove Vlade, a na dnevnom redu su izmjene zakona o akcizama i PDV-u.

"To je lijepa vijest za građane Crne Gore. Očekuje se i određeni broj amandmana i očekuje se da paralelno sa plenumom bude zasijedao i Odbor za ekonomiju i finansije i da mi do kraja dana praktično budemo u stanju da izglasamo ova dva zakona, kojima bismo omogućili smanjenje cijena goriva i smanjenje cijena osnovnih životnih namirnica", izjavio je za TV Vijesti šef poslaničkog kluba koalicije "Crno na bijelo" Miloš Konatar.

To znači da bi Vlada prethodno usvojila predloge izmjena tih akata i po hitnom postupku ih poslala Skupštini. To su, ustvari, izmjene koje je predložila bivša Vlada, a kojima je predviđeno da se akciza za gorivo smanji za 40 odsto, PDV na brašno i ulje sa sedam odsto na nulu, i na so sa 21 na sedam posto.

"Po našim informacijama, sjutra će ministar finansija Aleksandar Damjanović biti ispred Vlade i braniti ova dva zakona. Najave su bile i da će Vlada imati amandmane koji se tiču većeg smanjenja akciza na gorivo. Očekujem da će se u najkraćem mogućem periodu od izglasavanja ovog zakona i sama metodologija obračuna na cijene primijeniti i da će građani u najkraćem periodu osjetiti smanjenje cijena goriva", dodao je Konatar za TV Vijesti.

Da li će to biti već narednog utorka, još se ne zna, a cijene goriva će biti niže od 21 do 27 centi.

Na pitanje TV Vijesti šta je sa predlogom takođe bivše Vlade da se privremeno ograniči cijene osnovnih proizvoda, Konatar je odgovorio:

"Za ovaj treći zakon tek u narednom periodu ćemo dobiti mišljenje Vlade i izvjestioca", poručio je Konatar.

Prema informacijama TV Vijesti, poslanici Demokratskog fronta trebalo bi sjutra da prisustvuju raspravi u plenumu, dok će Demokrate doći na narednu sjednicu u četvrtak, kada na dnevnom redu budu dopune Zakona o lokalnoj samoupravi, kojima se predviđa odgađanje lokalnih izbora u 14 gradova za kraj oktobra.