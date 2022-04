Naša, ali i politička borba naših tradicionalnih partnera, a najprije građana, urodila je plodom i najružnija stranica u novijoj istoriji Crne Gore je zatvorena, saopštio je šef Kluba poslanika DPS Crne Gore, Danijel Živković.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Kako je kazao, izbor nove Vlade, u kojem je dominantno participirala DPS, korak je naprijed. Jer, osim što Crna Gora više nije u rukama kleronacionalista koji su godinu i po vodili najpogubniju moguću politiku po našu državu, nova izvršna vlast isključivo zavisi od podrške DPS-a.

“Ovakvom pozicijom, naša stranka, kako smo to građanima ranije jasno saopštili, opet je postala čuvar Crne Gore i njenih interesa. No, sada je pred nama jednako važna obaveza – da više nikad ne dozvolimo da se našoj državi ponovi greška, koja je do juče bila naša stvarnost”, rekao je Živković.

Prema njgovim riječima, na tom putu, potrebna je podrška svih slobodomislećih i progresivnih struktura – uključujući i one koje, sa pravom, danas možda sumnjaju u promjene koje su juče napravljene. Jer, Crna Gora ne smije doživjeti nova mimoilaženja među građanskim snagama.

“Iz tog razloga, danas našim biračima možemo poručiti kako je prvi korak uspješno napravljen, a da nas uskoro očekuje drugi: povratak Demokratske partije socijalista, kao stožera vlasti koju će činiti široki krug građanskih, demokratskih i evropskih snaga”, dodao je Živković.

Ukoliko je neko i sumnjao, još jednom smo pokazali da su nam Crna Gora i vrijednosti na kojima ona počiva bitniji od bilo kakvih dnevnopolitičkih interesa i kalkulacija.

“Na tom principu djelovaćemo i ubuduće, svjesni naročite odgovornosti koju sada imamo i kao ubjedljivo najbrojnija i najjača partija unutar parlamentarne većine”, zaključio je šef Kluba poslanika DPS .