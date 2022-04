Šef poslaničkog kluba Pokreta za promjene Branko Radulović, u intervjuu za RTV Nikšić, saopštio da je odluka Strahinje Bulajića da podnese ostavku na mjesto predsjednika Skupštine odraz moralnih principa.

“U pitanju je častan čovjek. Njegov postupak razumijem u potpunosti i to je odraz njegovih moralnih načela i principa i doživljaja cjeloklupne situacije. Ko će dalje i kako, postoji poslovinik i procedure, a to ću ostaviti ličnostima koje su za to zadužene da komentarišu”, rekao je Radulović za RTV Nikšić.