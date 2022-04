Opstaće srpstvo i Srpska pravoslavna crkva, poručio je lider Socijalističke narodne partije Vladimir Joković gostujući sinoć na Radio televiziji Srbije.

Joković, čija će stranka najvjerovatnije dobiti šest ministarskih i jedno potpredsjedničko mjesto u manjinskoj Vladi, poručio je i kako će “odraditi” potpisivanje Temeljnog ugovora sa SPC.

“Potpisivanje Temeljnog ugovora je jedan od naših uslova i zaista ću biti ponosan što ćemo to odraditi. Ne mislim da će to biti spas za srpstvo, ali smatram da je nepravedno bilo što su dvije druge tradicionalne vjerske zajednice sa Crnom Gorom potpisale te ugovore, zašto to ne bi uradila i SPC”, istakao je on.

Svima iz nove Vlade prihvatljiv popis ove godine

Joković tvrdi kako je svim konstituentima buduće Vlade prihvatljivo da popis bude održan ove godine.

“To je jedan od naših uslova, i to jedan od prioriteta – popis u ovoj godini, ja vjerujem da će se to desiti, a SNP, ako bude dio Vlade, insistiraće na tome. Ako se to ne desi, SNP će imati odgovor na to. Ali svi su rekli da je to prihvatljivo, budući konstituenti koji razgovaraju oko moguće 43. Vlade, i to je nešto što je u velikoj mjeri opredijelilo SNP da bude dio te priče”, poručio je Joković.

Tokom gostovanja na RTS-u, Joković je govorio i o tome kako SNP uglavnom glasaju Srbi, te da je njegova stranka naročito jaka u sredinama u kojima dominantno žive pripadnici te nacionalnosti.

“Mi smo građanska partija, ali nas u najvećem broju glasaju oni koji se izjašnjavaju kao Srbi koji govore srpskim jezikom i idu u Srpsku pravoslavnu crkvu. Da je tako, najbolje govori sljedeće – u tri opštine u kojima su se građani izjasnili većinom kao Srbi, a to su Plužine, Andrijevica i Berane, u jednoj opštini imamo apsolutnu vlast, u drugoj predsjednika opštine, a u trećoj najbolji rezultat”, istakao je Joković.

Na istom smo putu kao u doba Momira i Predraga Bulatovića

Kazao je i kako je SNP na istom putu na kojem je bila u vrijeme Momira Bulatovića i Predraga Bulatovića.

“Mogu reći da sam od prvog dana u SNP-u i da sam bio na listi na kojoj je bio Momir Bulatović. Mi sa tog puta ne odustajemo”, dodao je Joković.

Podsjetimo, potpredsjednik SNP-a Dragan Ivanović juče je potvrdio kako će toj partiji pripasti šest resora u novoj Vladi.

Njihovi će ministri, između ostalog, upravljati prosvjetom, ekonomijom, ali i zdravstvom.

Kako je Ivanović poručio, sastav manjinske Vlade biće saopšten danas ili sjutra.