Mandatar Dritan Abazović uskoro bi trebalo da saopšti sastav nove vlade

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Lider Socijaldemokratske partije Raško Konjević trebalo bi da zauzme mjesto ministra odbrane, dok će počasni predsjednik te stranke Ranko Krivokapić biti ministar vanjskih poslova u sastavu vlade, koji će predložiti mandatar i lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović, saznaju “Vijesti”.





Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

U njoj neće biti nikog iz Socijaldemokrata. Lideru SD Damiru Šehoviću je nuđeno mjesto potpredsjednika Skupštine i da imenuju nestranačku osobu blisku toj partiji za ministra kulture. On je međum, prema saznanjima “Vijesti”, to odbio i nudio je na sastanku sa Konjevićem i predsjednikom države i DPS Milom Đukanovićem formiranje tehničke vlade sa Demokratskim frontom i nove izbore, ali je to odbijeno.

Danas se, prema navodima izvora Vijesti, očekuje i finiširanje Sporazuma o programskim principima vlade, koja bi trebalo da ima 18 ministarstava i tri potpredsjednička mjesta vezana za resore.

Na mjesto potpredsjednika Vlade i ministra kapitalnih investicija, u sklopu kojeg će biti energetika i saobraćaj, biće predložen predsjednik Bošnjačke stranke i potpredsjednik Skupštine Ervin Ibrahimović. Toj stranci trebalo bi da pripadne barem još jedno ministarstvo, najvjerovatnije socijalnog staranja za šta je kandidat Admir Adrović. Takođe jedno CIVIS-u, a albanske parlamentarne partije trebalo bi da dobiju dva resora u budućoj Vladi.

Socijalističkoj narodnoj partiji će pripasti mjesto predsjednika Skupštine i šest resora. Potpredsjednik partije i aktuelni direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Dragoslav Šćekić navodno će biti vicepremijer i ministar poljoprivrede.

Poziciju ministra zdravlja preuzeće član Predsjedništva SNP-a i aktuelni medicinski direktor Kliničkog centra Zoran Terzić. Resor Ministarstva prosvjete pokrivaće član Predsjedništva SNP-a, profesor ruskog jezika i književnosti i magistar pedagoških nauka Miomir Vojinović, koji je trenutno zaposlen u Opštini Berane u kabinetu predsjednika.

Ministar sporta bi trebalo da bude član Predsjedništva SNP-a Vasilije Lalošević, za poziciju ministra finansija figurira magistar ekonomskih nauka Aleksandar Damjanović. On je šest mjeseci bio v. d. direktora Uprave prihoda i carina, dok nije razriješen u oktobru prošle godine na elektronskoj sjednici Vlade.

Poziciju ministra pravde bi trebalo da zauzme advokat iz Podgorice Marko Kovač. On je sin bivšeg saveznog sekretara za rad, zdravstvo i socijalnu zaštitu Miodraga Kovača. Građanskom pokretu URA bi, između ostalih resora, trebalo da pripadnu ministarstva ekonomskog razvoja, evropskih integracija i unutrašnjih poslova. Za sada je definitivno utvrđeno da će potpredsjednik GP URA, diplomirani ekonomista Goran Đurović biti ministar ekonomskog razvoja, a potpredsjednica Jovana Marović evropskih integracija, dok je trenutno najozbiljniji kandidat za čelnika MUP-a Filip Adžić.