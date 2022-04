Crna Gora će dobiti manjinsku Vladu, poručuje mandatar Dritan Abazović.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

"Ja mislim da hoće. To će biti evropska Vlada. Model koji sam ponudio je na stolu, on je završen", kazao je Abazović odgavarajući na pitanja novinara.

Ukazao je da je sve na drugima, te da ima dva-tri neodlučna pojedinca.

Sjutra će, kaže, dati iskaz zbog navodne kupovine glasova u Ulcinju.

"Iskaz ću dati kao građanin", kazao je Abazović.

Govoreći o navodnoj kupovini glasova u Ulcinju, on je kazao da se zna ko to godinama radi.

On je rekao da URA nema nikakvu dilemu te da su spremni da se sve istraži.

Najavio je da će sjutra iznijeti podatke o kupovini glasova koja se desila 2017. godine.

"Pomenuo sam u tvitu finansiranje koje se događa sa strane. I to treba da bude interesantno za tužilaštvo. Imali su potrebu da se obračunaju sa mnom lično, da bi neko liječio komplekse jer neće dobiti nešto što bi volio da dobije."

Abazović je rekao da ne želi da živimo u dvije, nepomirene Crne Gore, već u jednoj - kako dolikuje.

Upitan za komentar o primorskim opštinama koje se pripremaju za izbore, umjesto za turističku sezonu, Abazović kaže da Crna Gora pati od stalnog izbornog procesa.

"To skreće fokus sa gorućih problema. Ali tamo su bili nefunkcionalni parlamenti i ne postoji drugo rješenje. To može štetiti sezoni, ali sam vrlo optimističan što se ovogodišnje sezone tiče. I ove godine možda neće biti toliko, ali u dužini i kvalitetu, vjerujem da hoće", kazao je on.

Nada se, kako je rekao, da će novi parlamenti u Budvi i Tivtu biti odgovorniji.

Abazović je rekao da ne vidi razlog da se gotovo svake sedmice u junu glasa u nekim gradovima, već da bi bilo logično da se to obavi sa izborima koji su već zakazani za 5. jun.

Sankcijama Rusiji se ne smije kalkulisati

On je rekao da se ne smije kalukulisati sa sankcijama Rusiji, jer je riječ o ratnom stanju.

"Najveća negativnost je u neizglasavanju sankcija. Tačno je da iz Rusije i Ukrajine dolazi nenadomjestiv broj turista. Ali ljudi koji su stigli u Crnu Goru su malo bogatiji slojevi ukrajinskog društva koji su platili sobe i zakupili apartmane. Ali ako sve svedemo na ekonomskiu logiku, možemo imati dileme, ali moramo koristiti političku logiku", rekao je Abazović novinarima nakon događaja koji je u Vili Gorica organizovan povodom Dana Roma.

Sudstvo i tužilaštvo veći problem nego političari

Govoreći o oslobađajućoj presudi Veselin Veljoviću, Abazović je rekao:

"Šta reći? Teško je komentarisati, imali smo video. Da li da vjerujemo svojim očima, ili sudovima određenih ljudi. Neka ljudi sami procijene. Za istu stvar Milan Knežević je osuđen na kaznu zatvora, a Veljović oslobođen. Cijelo vrijeme govorim da su sudstvo i tužilaštvo najveći problem ovog društva, veći nego političari."