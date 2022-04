"Suština treba da bude čime će vlada da se bavi, a ne ko je u vladi", ističe predsjednik SDP-a, ocijenivši da mandatar postaje "talac SNP-a".

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predsjednik Socijaldemokratske partije (SDP) Raško Konjević kazao je da su netačni navodi da bi SDP trebalo da dobije mjesto predsjednika Skupštine, kako prenose Vijesti.

"Sastavljanje vlade pretvaramo u cirkus, a to najviše radi mandatar Abazović. On treba da se izjasni ima li većinu za sastav vlade. Da vrati mandat ili da predloži sastav vlade. To su pitanja za Abazovića. On ima želju da u vladi bude SNP. Mislim da on postaje talac SNP-a", rekao je Konjević novinarima u parlamentu.

Istakao je da su za vladu od 49 poslanika, ali i podsjetio da su rekli da ona treba da bude zasnovana na jasnim programskim principima.

"Mi smo zainteresovani s kim god se dogovorimo o tome. Ovdje jedino od SNP-a, koji bježi od toga, imate da određuje ko treba da bude u toj vladi. Pozivam SNP i Abazovića da dogovorimo te principe. To je cijeli rebus ako želimo ozbiljno da pristupimo ovome. Ali, ako ovo pretvaramo u cirkus, pozivamo Abazovića da vrati mandat", rekao je Konjević.

Kazao je da Demokratski front drži parlament u blokadi, da Vlada "nije donijela nijednu antikriznu mjeru", kako prenose Vijesti.

"Mandatar Abazović je načinom na koji pregovora pretvorio ovo u cirkus. Suština treba da bude čime će vlada da se bavi, a ne ko je u vladi", istakao je on.

Konjević je, govoreći o sumnjama u kupovinu glasova u Ulcinju, kazao kako da se boji da "stare, loše navike preuzimaju oni koji su ih kritikovali". Pozvao je da se to rješava kroz nadležne institucije, pišu Vijesti.