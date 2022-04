Demokratski front saopštio je da “lažne patriote u liku DPS-a i njihovih satelita SD-a i SDP-a” ovih dana, navodno radi akciza na gorivo i neke životne namirnice, napadaju Andriju Mandića, Strahinju Bulajića i Demokratski front zbog nezakazivanja skupštinske sjednice.

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

“Kao i uvijek, tako i sada, obmana građana – to je politika DPS-a i satelita”, saopštili su oni.

Kako je kaao, umjesto brige o narodu, radi se, ocjenjuju u DF-u, o pokušaju prekrajanja izborne volje građana i “dolaska DPS-a na mjesto odlučivanja, nastavka tridesetogodišnje pljačke, prevare, nepotizma i urušavanja standarda građana”.

“U trenutnim okolnostima svjetske krize i skoka cijena, nije rješenje da se smanje akcize na naftne derivate od 40 posto, pošto bi to dovelo samo do jednokratnog smanjenja cijena za maksimalnih 30 centi, jer bi potom svako povećanje cijena naftnih derivata na berzi uslovilo nastavak poskupljenja. Rešenje je naravno u zamrzavanju maksimalnih cijena naftnih derivata, a za to je potrebna odluka Vlade”, naglašavaju u DF-u.

Podsjećaju građane da je, kako navode, DPS sa satelitima “pod sumnjivim okolnostima privatizovao naftnu kompaniju “Jugopetrol””.

“Po tržišno izuzetno niskoj cijeni, prodata je ogromna imovina Jugopetrola sa instalacijama i skladišnim kapacitetima od 110.000 m3. Uz to, ta naftna kompanija je vanbilansno na računu jedne crnogorske banke u trenutku prodaje imala 25 miliona eura i taj je novac, praktično, “poklonjen” novom vlasniku, grčkom “Hellenic Petroleumu”. Skladišni kapaciteti za naftne derivate koji su ostali u državnom vlasništvu su ostavljeni da propadaju”, istakli su u saopštenju.

Vrhunac zloupotreba je, smatraju u DF-u, bila i odluka “Vlade DPS-a i satelita da bivše vojno skladište u Bijelom Polju kapaciteta 21.000 m3 predaju na korišćenje Opštini Bijelo Polje za jedan euro na 99 godina”, i to sve za vrijeme vladavine opštinom njihovog šerifa Tarzana Miloševića.

“Skladište je u periodu predaje Opštini Bijelo Polje bilo potpuno funkcionalno i ispravno. Ovo skladište Opština sada koristi za parkiranje vatrogasnih vozila, odlaganje otpada, a jedno vrijeme je svoja sredstva u njemu skladištila i kompanija ,,Franca””, dodali su.

Dalje navode da su “nebriga o državnoj imovini i građanima uz ovaj primjer i ostali skladišni kapaciteti koji su ostali u vlasništvu države”.

“Terminal/skladište naftnih derivata u slobodnoj zoni Luke Bar ukupnog kapaciteta 17.600 m3, u Lipcima 10.000 m3 i u Kruševu (B.Polje) 24.700 m3. Sve ukupno kapacitet 73.300 m3 u kojima se može uskladištiti preko 70 miliona litara raznih vrsta goriva”, poručuju iz DF-a.

Prema njihovom mišljenju, da je država početkom 2020. godine, kada je cijena nafte bila na decenijskom minimumu, kupila i uskladištila ove količine kao robne rezerve, a što je, kako dodaju, logika svake odgovorne vlasti, tada bi za to izdvojila manje od 25 miliona eura.

“To je količina koja je po bilansima potrebna za pet mjeseci Crnoj Gori, a sada bi imala trostruko veću vrijednost. Da su postojale na ovaj način formirane robne rezerve naftnih derivata Vlada bi sada mogla da limitira cijenu nafte na 1,30 eura, da pomogne privredna društva, državnu i javnu upravu pa čak i da ostvari i budžetsku korist od najmanje trideset miliona eura, koje bi u narednom periodu mogla koristiti za dalje kontrolisanje cijene naftnih derivata”, naveli su u saopštenju.

Iz DF-a kažu da je “Vlada DPS-a sa satelitima” ukinula robne rezerve i “ostala bez ijednog značajnog odbrambenog mehanizma u kriznim situacijama”.

“Umjesto odgovornosti prema građanima, Vlada DPS-a sa satelitima je poslije prodaje ,,Jugopetrola” ukinula i robne rezerve i ostala bez ijednog značajnog odbrambenog mehanizma u kriznim situacijama, što nijedna ozbiljna država ne bi ni pomislila da uradi. Danas lamentiraju nad sudbinom građana i nude rešenje u jednokratnom simboličnom smanjenju cijena naftnih derivata, a prethodno su se brinuli samo kako i koliko se mogu ugraditi u raznim privatizacijama, od ,,Jugopetrola” pa nadalje”, naglasili su u saopštenju.

Iz DF-a su se osvrnuli i na cijene osnovnih životnih namirnica.

“Što se tiče cijena osnovnih životnih namirnica, prošla DPS-ova ili odlazeća Krivokapićeva i Abazovićeva Vlada, umjesto da je razvijala i jačala prijateljske odnose sa Srbijom, protjerala je njenog ambasadora, medijski satanizuje njenog predsjednika, a kada je naišla kriza – traži pomoć od iste te “mrske Srbije”. Da imamo odgovornu i patriotsku Vladu, danas ne bi imali najskuplji život u regionu, već bi koristili sve raspoložive benefite, a borba DPS-a i satelita da se dokopaju državnog budžeta je isto kao povjeravanje kupusa kozi na čuvanje”, zaključuju u saopštenju