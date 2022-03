Shodno međunarodnom pravu i konvencijama, organizovanje glasanja se obavlja u prostorijama ambasada i konzulata. I ovog puta, na zahtjev Ambasade Srbije, Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) je pozitivno odgovorilo.

Izvor: Vlada Crne Gore

To je saopštio ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović, reagujući na navode Demokratskog fronta (DF) koji su kazali da su Vlada Zdravka Krivokapića i MVP odbili taj zahtjev ambasade Srbije, dok su iz Krivokapićevog kabineta naveli da Ministarstvo tu informaciju i odluku nije podijelilo sa premijerom i većinom ostalih ministara.

"Imajući u vidu baražna saopštenja, koja su, bez ikakvog razloga, uzburkala političku javnost, čini se neophodnim da se racionalnim objašnjenjem na isti način smire strasti u crnogorskoj javnosti", kazao je Radulović.

Ministar u saopštenju navodi da povodom saopštenja DF-a, kojim se, na neki način kako smatra, posredno optužuje MVP i on lično da se žele miješati u izborni proces u Srbiji - "prosto rečeno, tvrdnja ne može biti dalja od istine".

"Ipak, u noti kojom su se obratili našem resoru, nije obrazloženo zbog čega je mimo ustaljene diplomatske prakse potrebno organizovati glasanje i na dodatnim mjestima. Objašnjenja radi, obezbjeđivanje dodatnih lokacija za glasanje pored ambasada i konzulata, koristi se isključivo kada postoji ili veliki broj glasača, ili je riječ o teritorijalno mnogo većim državama", kazao je Radulović.

Radulović ističe da takva odluka nije usmjerena ni protiv koga, jer na isti način, pojašnjava on, u svojim ambasadama i konzulatima, glasaju državljani ostalih država - Hrvatske, SAD, Ukrajine, Rusije i mnogih drugih kojima nacionalni zakon dozvoljava glasanje u inostranstvu.

"Nema govora o "anti" bilo kakvim stavovima, već isključivo o poštovanju međunarodnih normi i prakse. Uostalom, zar je Crna Gora tako velika da se, ukoliko se želi iskoristiti pravo glasa, ne može jako brzo doći do Ambasade Srbije u Podgorici ili Generalnog konzulata u Herceg Novom? Populizam i politikanstvo su upravo ono što ne treba Crnoj Gori, već smirenost, pribranost i pomirenje. Iza svakog "zašto" ne stoji antagonizam prema nekom, već logično, razumljivo i lako objašnjivo "zato". Niko nije zabranio održavanje izbora, već su samo potvrđena mjesta koja su za to i predviđena. Na toj liniji, ukoliko postoje opravdani i praktični razlozi za otvaranje dodatnih mjesta za glasanje, koje bi diplomatski predstavnici Srbije u našoj zemlji predstavili Ministarstvu, što nije učinjeno u prvobitnom obraćanju, svakako bismo ovaj zahtjev dodatno razmotrili", saopštio je on.

Radulović navodi i da povodom izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, žali što se u trenutku u kome na istoku našeg kontinenta dešavaju ratna zbivanja, uopšte i razmišlja o "dalekosežnim posljedicama" u regionu. "Crna Gora, kao njegova najmanja država, ima poseban senzibilitet za stabilnost i prosperitet Zapadnog Balkana".

"Kada je riječ o saopštenju Kabineta premijera, informišem da je čak i nakon 17 mjeseci, i u ovom slučaju još jednom pokazano nepoznavanje procedura, budući da se za ovakve tehničke odluke ne zakazuju sjednice Vlade. S druge strane, sjednicu Vlade svakako bi trebalo konačno zakazati zbog odluka od kojih zavisi evropska budućnost naše zemlje, bez obzira na mogući strah pojedinih članova Vlade da bi odluka o uvođenju restriktivnih mjera negativno uticala na njihov rezultat na izborima u Beranama", piše u saopštenju ministra vanjskih poslova.