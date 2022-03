Ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović, kazao je da su premijer i ministar vanjskih poslova juče imali različite stavove o primjeni zaključka koji se odnosi na usaglašavanje spoljne politike Crne Gore s Evropskom unijom (EU).

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nesporazum je, kaže Milatović, završen prekidom sjednice i, kako navodi, žao mu je što nije usvojena odluka o sankcijama Rusiji.

“Meni je žao što juče nijesmo usvojili tu odluku mislim da je to stvar koja je u vrednosnom smislu važna za Crnu Goru”, naveo je Milatović.

Govoreći o jučerašnjem incidentu na Vladi, Milatović kaže:

“Mislim da sam ja u potpunosti ostao sa strane, tako da ne mogu da kažem da je došlo čak ni do verbalnog, a kamo li do fizičkog. Naravno na kraju u jednom razgovoru između ministra vanjskih poslova i mene došlo je do eskalacije. To je nešto što se odnosilo na neke događaje iz prošlosti i mislim da je sada u potpunosti sve riješeno”, kazao je Milatović novinarima.