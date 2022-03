Mandatar za sastav nove vlade Dritan Abazović kazao je da će danas biti održan sastanak sa predstavnicima Socijalističke narodne partije (SNP), Socijaldemokrata (SD) i Socijaldemokratske partije (SDP) o manjinskoj vladi.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević i Teodora Orlandić

"Nije ultimativno. Ne mislim da će se prije ponedjeljka desiti nešto značajno", kazao je Abazović na vanrednoj pres konferenciji.

Rekao je da se nada da lošu poruku da današnje sjesnice Vlade "naši partneri neće iskoristiti protiv nas".



"Ako neko misli da Crnoj Gori ne treba nova vlada smatram da je u velikoj zabludi. Ako neko misli da nam trebaju pregovori još dva mjeseca i da u ovakvom stanju možemo da čekamo krizu u vekoj je zabludi"

Na pitanje ko otvara pitanje Srebrenice, odgovorio je da ne može da uđe u glavu političara koji stalno neke stvari apostrofiraju.

"To traže SD i SDP. Ako njima nešto znači ja ću to po dva puta dnevno potpisivati. Oni pokušavaju da stvore pritisak u odnosu na SNP ali za SNP je to prihvatljivo. SNP je već potpisao dokument gdje se navodi agresija Rusije na Ukrajinu. Ako neko zbog svojih fotelja i projekcija, želi ovo da uruši neka to uradi ali će građani znati to da cijene. Manjinska vlada nije trajno rješenje nego bajpas", rekao je.

Abazović je kazao da će, što se tiče Srebrenice, budući ministar pravde morati da iznese stav u prvom javnom nastupu da se ne bi došlo u situaciju kao sa prethodnim ministrom pravde.

"Što se tiče popisa, tretiran je kako treba da bude tretiran. Ako naše instutucije mogu to da izvedu, nikakav problem nemam."

Ako se formira manjinska vlada, sva pitanja treba neka se stave na sto, poručio je Abazović.

"Ne možemo sve probleme da riješimo, ali ih možemo tretirati na način na koji zaslužuju", kazao je on.