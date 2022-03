Predsjednik Liberalne partije Andrija Popović izjavio je da je "potpuno nezadovoljan" današnjim tokom pregovora Građanskog pokreta URA sa predstavnicima opozicije, prenose Vijesti.

"Sve je neozbiljno u teškim trenicima za Crnu Goru. Građani ne mogu da čekaju više ni dana. Ostala je nada da će u narednim danima doći do dogovora. Vjerujem da će politički subjekti pokazati razum da se odblokiraju institucije", poručio je Popović nakon sastanka.

Popović je dodao i da je "sporno da su partijski i lični interesi prevldali nad državnim".

"Kako sada stvari stoje Liberalna partija neće biti dio tog projekta. Bilo je govora o tome da mandatar vrati mandat ali to je možda normalno za pregovore gdje svi dolaze sa maksimalističkim zahtjevima. Bilo je momenata gdje je došlo do intervencije ne samo (Genci) Nimambegua nego više učesnika i na kraju se došlo do razumnog zaključka da se u par dana ubrzaju pregovori".

Na pitanje novinara ko je tražio da Abazović vrati mandat, odgovorio da je i sam mandtar u jednom momentu ponudio da vrati mandat.

Popović je naglasio da koliko je shvatio "DPS će podržavati manjinsku vladu".

"Ali nisam siguran da će svih 14 poslanika iz memorandumske većine podržati. Možda su to emotivni istupi".