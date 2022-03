Vlada će otplatiti 30 miliona dolara Kredit Svis banci koji dolazi na naplatu 11. aprila i time će osloboditi rezerve zlata i vratiti ga u Crnu Goru poslije dužeg vremena, saopštio je ministar finansija i socijalnog staranja Milojko Spajić.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Spajić podsjeća da je prije godinu Vlada otplatila 50 miliona, a u aprilu će otplatiti i posljednju tranšu.

“Negdje od 2000. godine mi otplaćujemo čuvanje tog zlata koje je korišćeno kao kolateral za razne kredite po šest hiljada dolara mjesečno”, kazao je on na konferenciji za medije.

Spajić je objasnio da crnogorska državna imovina time dobija oko 45 miliona nove neto vrijednosti.

“Ovo je zlato u Crnoj Gori prvi put od vremena kralja Nikole i imaćemo mogućnost da pravimo ozbiljne fiskalne rezerve. Do sad su te rezerve bile praktično virtuelne. Sada će one biti u Crnoj Gori. To je nešto što praktično već pet godina uradila Njemačka i druge razvijene zemlje”, kazao je on.

Istakao je da je u kontekstu geopolitičkih dešavanja u svijetu važno da Crna Gora ima finansijsku stabilnost.

“Ovo naravno nije krajnji cilj, jer 75 miliona dolara nije fiskalna rezerva koja će da nas čuva decenijama, ali je to respektabilna suma koja zajedno sa 350 miliona koje imamo u trezoru i sa očekivanom ljetnjom sezonom, time možemo da kažemo da smo zaokružili finansiranje za ovu godinu. I bilo koju Vladu da imamo, Crna Gora je bezbjedna za ovu godinu kakve god da su geopolitičke okolnosti”, kazao je on.

Proces prebacivanja zlata desiće se poslije 11. aprila.

"Trenutno sa Centralnom bankom pregovaramo oko svih tih tehnikalija prebacivanja", istakao je ministar.