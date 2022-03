Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović izjavio je večeras da je povjeravanje mandata Dritanu Abazoviću da formira vladu Crne Gore dokaz emancipacije Crne Gore.

"Da ga ne vidim kao premijera, ne bih ga predlagao za mandat, to je jasno. Nema dileme da je Demokratska partija socijalista rekla da je spremna da podrži manjinsku vladu, da joj se ne sviđa ovaj model, da preferira političku vlast, ali smo svjesni da je u ovom trenutku teško doći do konsenzusa oko ovog rješenja i da smo stoga spremni da podržimo manjinsku vladu samo uz jedan uslov", kazao je on u ekskluzivnom intervju za prištinsku televiziju KTV.