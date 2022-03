Predsjednik Građanskog pokreta URA i mandatar za sastav nove vlade Dritan Abazović pozdravio je jučerašnju odluku Glavnog odbora Socijalističke narodne partije i poručio da je to veliki korak ka pomirenju u Crnoj Gori.

"Odluka GO je zaista istorijska jer do sada nijesmo imali situaciju da neka politička partija iz tog spektra saradjuje sa partijama iz drugog spektra. Jesmo čekali odluku malo duže ali jeste afirmativna u smislu onoga a to je evropska budućnost. Mi smo imali sa SNP-om intenzivnu komunikaciju i što se mene tiče mi od večeras možemo krenuti u pregovore", poručio je Abazović.