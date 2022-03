Ni sedmi po redu pokušaj održavanja 11. redovne sjednice Skupštine Opštine Tivat juče nije uspio, jer se u zakazano vrijeme u skupštinskoj sali pojavilo samo 11 odbornika manjinske vladajuće koalicije građanskih listi, prenose Vijesti.

Na sjednicu ponovo nije došlo 16 odbornika opozicionih partija DPS, SDP, SD i HGI koji još od septembra prošle godine bojkotuju tivatski parlament i uskraćujući mu kvorum za rad, navode Vijesti.

Stoga je propao i posljednji pokušaj da se održi sjednica na čijem je dnevnom redu bilo čak 86 tačaka, među kojima i odluka o skraćenju mandata aktuelnom sazivu SO, a čije je donošenje inicirala vladajuća koalicija NP-BF-GB. Na taj način nije ispoštovana Odluka o upozorenju Opštini Tivat koju je Vlada Crne Gore donijela prije desetak dana, tražeći od lokalne uprave da se najkasnije do 4. marta održi sjednica SO i odblokira rad lokalnog parlamenta.

To znači da su se stekli formalni uslovi da Vlada, možda već na današnjoj svojoj redovnoj sjednici, u skladu sa članom 185 Zakona o lokalnoj samoupravi, donese odluku o raspuštanju aktuelnog saziva SO Tivat i imenovanju tročlanog Odbora povjerenika koji će do održavanja vanrednih izbora i konstituisanja novog saziva SO, obavljati fukciju lokalnog parlamenta, navode Vijesti.

Po zakonu, dan nakon stupanja na snagu podluke o raspuštanju SO, predsjednik države dužan je da raspiše izbore u Tivtu, a koji će se tako, po svemu sudeći, održati krajem maja, zajedno sa redovnim izborima u više drugih crnogorskih gradova.

"Ovim je iscrpljen i posljednji pokušaj za održavanje sjednice SO. Kao što smo i očekivali, opozicione partije nisu došle da izglasamo budžet grada za 2022. i da zajedno usvojimo odluku o skrećanju mandata SO Tivat, što su bile i najvažnije tačke dnevnog reda. Svjesno se dakle, išlo na to da Opština dobije prinudnu upravu u obliku Odbora povjerenika. Razumijem da je to politički potez opozicije koja smatra da je to u njenom najboljem interesu, ali ne mogu da ne konstatujem da je ovaj potez isto remeno i onaj od koga najviše štete imaju građani Tivta jer još nemamo usvojen budžet za ovu godinu“, prokomentarisao je za Vijesti predsjednik SO Tivat dr Andrija Petković (BF).

On se nada da će Vlada odlazećeg premijera Zdravka Kriovokapića, koja je i sama u tehničkom mandatu, ipak brzo odraditi svoj dio posla i stvoriti preduslove za raspisivanje vanrendih lokalnih izbora u Tivtu.

"Na tim izborima će završnu riječ imati građani Tivta i oni će najbolje prosuditi ovaj trenutak u kojem smo se svi zajedno našli i adresirati odgovornost za njega“, kazao je Petković.

Predsjednik Opštine Željko Komnenović (NP) ponovni nedolazak opozicije na sjednicu SO nazvao je "očekivanim scenarijem“.

"Opozicija do kraja ustrajava u taktici bojkota Skupštine. Mislim da to nije dobro za grad, ali to je njihova odluka jer oni očigledno, pokušavaju na sve načine da otežaju i blokiraju rad ove uzvršne vlasi, ali da istovremeno i otežu sa odlaskom na izbore, jer već dva puta ne dolaze na sjednice gdje bi se prvo usvojila odluka o skraćenju mandata koju smo mi kao vlast predložili“, izjavio je Komnenović.

On je naveo da ga "kao Tivćanina zabrinjava ta količina indolencije kojuj opozicija demonstrira prema spostvenom gradu i njeno davanje prednosti slijepom praćenju direktiva koje dobijaju od svojih partijskih centrala“.

"Njima uopšte nije padalo na pamet da se govori o usvajanju budžeta grada za 2022, pa da se skrati mandat i ide na izbore. Dobro je međutim, što je sad i ta njihova strategija mrcvarenja sopstvenog grada definitivno propala, jer će Vlada raspustiti SO i prekinuti ovu agoniju, pa ćemo svi, htjeli ili ne, morati da izađeno na izbore i pred sud građana“, ocijenio je Komnenović.

On je dodao da grad do 31. marta, kada prestaje njeno važenje, može da funkcioniše po aktuelnoj Odluci o privremenom finasiranju lokalne uprave, te da se nada da će "Vlada veoma brzo donijeti odluku o raspuštanju SO i imenovanju Odbora povjerenika koji će preuzeti funkcije SO“.

"Od tog Odbora očekujem da već na prvoj svojoj sjednici usvoji odluku o budžetu Opštine Tivat za 2022, što je najvažnije, a sve drugo je u domenu politike jer smo mi već od danas, faktički u predizbornoj kampanji i aktivnostima za izbore“, kazao istakao je Komnenović.

On smatra da su vanredni izbori "najpoštenije rješenje i prema gradu i prema građanima“, naglašavaju Vijesti.

"Na tim izborima očekujem da će se potvrditi odluka koju su Tivćani već jednom donijeli na izborima 30. avgusta 2020. a to je da su DPS i svi njegovi sateliti u ovom gradu politička prošlost“, poručio je Komnenović.