Demokratska Crna Gora saopštila je danas da "incident koji se dogodio u Tivtu nije izolovan, nije slučajan i nije ništa drugo do obrazac ponašanja crnoberzijanaca i bahatih tajkuna koje je iznjedrila prethodna vlast".

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Ubistva, prijetnje, ucjene, utaje poreza, namješteni tenderi su kratki opisi njihovih 'unosnih biznisa' kojima su pustošili našu zemlju, a punili svoje džepove. I gle čuda, svi su oni, poput razjarenog Arsića, u bliskim vezama sa DPS-om", dodaje se u saopštenju.

"Baš ove agresivne nasilnike Abazović i GP URA pokušavaju da vrate na vlast. Sa njima žele da uvedu Crnu Goru u Evropsku uniju, sa njima žele da se bore protiv korupcije i organizovanog kriminala. Bilo bi smiješno, da nije tužno. A uz to je i opasno, jer Crna Gora ne bi mogla izdržati da je opet vode kriminalne horde. To narod zna i to narod neće dozvoliti."

Demokrate naglašavaju da "iako se pregovori ambicioznog i pohlepnog Abazovića DPS-a, ali i crnogorske mafije privode kraju, mafije koja je naumila da opet utjeruje strah, da švercuje, ubija, batina, da pravi hotele i restorane na našoj obali, neće se završiti kako su planirali.

"Narod neće dozvoliti. Narod je ustao. Narod brani pobjedu, brani slobodu. Narodu je dosta primitivno-tajkunskog polusvijeta! Dosta mu je DPS braće i kumova! Dosta mu je mafije i kriminala! Večeras u 18h, na bulevaru prekoputa hrama u Podgorici narod će jasno poručiti i Arsiću i Dritanu i DPS-u, i mafiji i njihovim političkim slugama da je njihovo vrijeme prošlo", poručile su Demokrate.