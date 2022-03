Pristup da sjednicu Skupštine može sazvati neko drugi, a ne vršilac dužnosti predsjednika parlamenta Strahinja Bulajić, značio bi pravno nasilje i uvođenje potpune anarhije u pravni sistem, ocijenio je poslanik Demokratskog fronta (DF) Milun Zogović.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević i Teodora Orlandić

On je naveo da su neki mediji, bliski predsjedniku Demokratske partije socijalista (DPS) Milu Đukanoviću, saopštili da Skupštinu može zakazati potpredsjednik parlamenta Ervin Ibrahimović.

Zogović je istakao da Ibrahimović nema nikakvo ovlašćenje, niti ustavno, zakonsko i poslovničko uporište na osnovu kojeg bi zakazao sjednicu Skupštine.

„Ubijeđen sam da je predsjednik Bošnjačke stranke u savjetima neimenovanih pravnih savjetnika, na koje se u svojim analizama pozivaju mediji, bliski bivšem režimu, prepoznao sve loše namjere i prljav posao koji mu se želi povjeriti“, naveo je Zogović.

Prema njegovim riječima, ti pozivi znače političko i pravno nasilje, koje bi za posljedicu imalo podizanje sveukupnih, ne samo političkih, nego i vjerskih i nacionalnih tenzija u Crnoj Gori.

„To je poziv na sukobe kako bi se od krivično-pravne odgovornosti pokušali amnestirati oni koji su tri decenije pljačkali građane Crne Gore“, kaže se u saopštenju Zogovića.

On je rekao da Ustav i poslovnik Skupštine eksplicitno propisuju da u toku redovnog zasijedanja, kao što je sada slučaj, sjednicu parlamenta isključivo može zakazati predsjednik Skupštine.

„U aktuelnom slučaju to jedino može uraditi potpredsjednik iz najbrojnijeg poslaničkog kluba, kojeg je Skupština na plenumu zvanično odredila, do izbora novog, da vrši dužnost predsjednika parlamenta u punom kapacitetu“, kazao je Zogović.

Kako je naveo, to znači da mu, pored Poslovnikom propisanih prava i dužnosti, pripadaju i dužnosti koje proističu iz Ustava, kao što je članstvo u Savjetu za odbranu i bezbjednost.

„Naglašavam da bi svaki pristup, pa čak i u analizama, da Skupštinu može sazvati bilo ko drugi, a ne Bulajić, značio pravno nasilje i uvođenje potpune anarhije u pravni sistem“, kaže se u saopštenju.

Prema riječima Zogovića, rušenje ustavnog poretka neizostavno povlači i nesagledive posljedice po stabilnost i bezbjednost zemlje.

„Zato su medijske analize i spinovi sa predlozima da se političkom silom ruši ustavni poredak opasne, nedobronamjerne, a oni, koji bi to eventualno sprovodili, ulaze u zonu krivične odgovornosti“, navodi se u saopštenju.

Zogović je rekao da se tokom proteklih dana otvarala široka rasprava koja, kako je kazao, već prerasta u političku hajku i svojevrsni pritisak zbog čega Bulajić nije zakazao sjednicu Skupštine.

„Nosioci ideje za prekrajanje izborne volje, i rušitelji tada ustanovljene parlamentarne većine, do ovog trenutka nemaju kandidata za predsjednika Skupštine, a pritom zapomažu da sjednica nije zakazana“, naveo je Zogović.

On je kazao da je, uz to, sinoć došlo do političkog veleobrta kroz javno saopštenu želju DPS-a da se vrati na vlast bez izbora, kroz njegovo učešće u budućoj političkoj vladi.

„Dakle, propala je ideja manjinske vlade, nema mandatara takve vlade, a očigledno nema ni 41 poslanika za takav projekat, a kamoli 49“, navodi se u saopštenju.