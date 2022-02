Za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije potrebna je snažna politička volja i dogovor kojim će biti omogućeno deblokiranje pravosudnog sistema, kazali su gosti emisije "Okrugli sto - parlament u studiju" večeras na Parlamentarnom kanalu Javnog servisa.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević i Teodora Orlandić

Predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore Milan Knežević (DF) rekao je da institucije nijesu na pravi način rješavale pitanja organizovanog kriminala i korupcije, te da je sasvim jasno da u prethodne tri decenije nije bilo političke volje da se tim problemima stane na kraj.

"Svi veliki slučajevi organizovanog kriminala, te pitanja neriješenih ubistava, bili bi riješeni ukoliko bi za to bilo političke volje. Posebnu odgovornost snose sudovi", rekao je Knežević.

Poslanik Demokratske Crne Gore Dragan Krapović rekao je da vlast DPS-a ranije nije imala ni volje ni kapaciteta da riješi pitanje organizovanog kriminala i korupcije. On je naveo da su poseban problem predstavljali šverc droge i cigareta.

"Ni u posljednjih godinu ipo dana, utisak je, nekih definitivih pomaka nije bilo, ali je neki napor ipak napravljen", rekao je Krapović.

Po tvrdnji poslanika DPS-a Nikole Rakočevića, aktuelna vlast izbjegava da se pokrene pravi dijalog koji bi doveo do stvaranja većine koja bi omogućila deblokadu pravosuđa. On tvrdi da nije tačno da je DPS odgovoran za rast i jačanje organizovanog kriminala, navodeći da su to globalni izazovi.

"Upravo suprotno, posljednjih godinu i po dana, koliko DPS nije u vlasti, pokazalo se da nema prave volje da se država izbori protiv organizovanog kriminala i korupcije", izjavio je Rakočević.

Kako kaže šef kluba "Crno na bijelo" Miloš Konatar (URA), urađeno je sve što se moglo da se krene u reformu tužilaštva, i sektor bezbjednosti je u posljednjem izvještaju Evropske komisije pohvaljen. On navodi da se radilo na jačanju transarentnosti, te da je postojao jak udar na sve veće i važnije organizovane kriminalne grupe.

"Uvijek može bolje, to je stvar oko koje se moramo saglasiti. Ali objektivno, ima napretka", rekao je Konatar.

Pre,a ocjeni Kneževića, ključno je šta misle građani Crne Gore o reformama. On navodi da se nije desilo ono što je bilo najvažnije - demontaža bivšeg režima i odlučna borba protiv korupcije.

"Da jeste, imali bi više rezultata. Došlo bi se i do podataka o brojnim ubistvima. Za ubistvo Duška Jovanovića, važno je saslušati i one koji su bili zaduženi za istragu, treba ispitati sve moguće tragove. Državije potrebna snažna politička volja da bi mogli da imamo rezultate", rekao je Krežević, tvrdeći i da je jasno da su bezbjednosne službe Đukanovićevog režima učestvovale u formiranju takozvanih "kotorskih klanova".

Krapović misli da je važno da se reforma u tužilaštvu sprovede do kraja, te da je put naprijed otvorenost, inkluzivnost i transparentnost a ne nikakvi zakulisni politički dogovori. On je naveo da u posljednijih godinu i po dana nije bilo ubistava kao u ranijem periodu, i da je jasno da se ukupno gledano atmosfera bolja.

"Dileme nema da je u prethodnom vremenu, dok je na vlasti bila Demokratska partija socijalista, bilo puno propusta, da je pravosuđe doživjelo pravu katatstrofu koja se najbolje vidi kada se pogledaju njihovi izvještaji o radu", ocijenio je Krapović.

Rakočević kaže da je nedopustivo da se jedna partija etiketira i napada bez razloga i dokaza da je odgovorna za kriminal i korupciju, tvrdeći da su to politički nonsensi koje plasira njihova politička konkurencija.

On tvrdi i da nije tačno da je u ranijim mandatima pravosuđe doživjelo katastrpofu. Naglasio je da je sadašnja vlast zakonom o tužilaštvu prekršila preporuke Venecijanske komisije, te da je cilj da se pravosuđe stavi pod političku kontrolu.

"Pritom, kad je tužilaštvo svojevremeno uhapsilo Svetozara Marovića onda su ih oni koji ih danas napadaju dizali u nebesa. A evo šta vidimo danas. Izmjenama Zakona o tužilaštvu urađeno je nešto što nije dobro za Crnu Goru", kazao je Rakošević.

Konatar je rekao da su napravljeni veliki propusti u radu Specijalnog tužilaštva na čelu sa glavnim specijalinm tužiocem Milivojem Katnićem prilikom procesuiranja Marovića, jer nije omogućeno da kaznu zatvora izvršava do kraja u Crnoj Gori. On je ukazao da je bila potrebna reforma jer je EU jasno kazala da želi da vidi napredak.

"Potrebna je promjena, jedna bolja energija, jedan posvećeniji odnos kada je u pitanju borba protiv kriminala. Do oktobra moramo da izaberemo sudije Ustavnog suda, jer ako to ne uradimo, ostajemo bez Ustavnog suda. To nije pitanje hoćemo li, moramo. Taj dogovor bi trebalo da uključuje i izbor vrhovnog državnog tužioca i članova Sudskog savjeta. Mislim da je važno da se dijalog vodi u parlamentu. Izbor nove, manjinske vlade, je način da sve dobro urađeno dosad bude unaprijeđeno", rekao je Konatar.

On je rekao da će se "sve riješiti na izborima".

Krapović je rekao se izborna volja građana od 30. avgusta mora očuvati.

"Neprihvatljiv je svaki pokušaj da se to dovede u pitanje", rekao je Krapović.

Rakočević: Ako niko neće, DPS će predložiti zakon o prijeklu imovine

Rakočević je rekao da će, ako niko to ne uradi, DPS će sam incirati usvajanje zakona o porijeklu imovine. On je rekao da se s tim neopravdano kasni.

"Imali su godinu i po dana da to urade, nijesu to uradili. Ako to niko ne uradi, mi čemo inicirati usvajanje tog zakona", rekao je Rakočević.

On je kazao da je dogovor nužan, te da se mora izaći iz nekih političkih rovova i težiti dogovoru.

Konatar je rekao da se nada da će zakon o porijeklu imovine biti brzo predložen, i da je to važan cilj. Kazao je da vjeruje da će svih 81 poslanik glasati za taj akt.

"Nova vlada imaće jasne zadatke. Ako ne bude funkcionisalo, izbori su tu ali vjerujte da će se razgovarati o uslovima za te izbore", rekao je Konatar.

"Bezbjednosni i pravosudni sistem u haosu"

Knežević je rekao da je vrlo zabrinjavajuće ono što su predstavnici sektora bezbjednosti kazali o bjekstvu vođa dva zavađena kotorska klana. On je ukazao da su očito šefovi tih grupa imali jake veze u tužilaštvu i policiji.

"Što se tiče slučaja vezano za Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije (misli se na navode da je Radoje Zvicer, vođa 'kavčana', spremao atentat na Vučića.prim.at) vjerujem da je se to istina i nije mi jasno zašto dosad nemamo konkretne rezutate jer se pominje jedan crnogorski državljanin", kaže Knežević.

On navodi da je bezbjednosni i pravosudni sistem u haosu.

"Traže tri sedmice lava u Budvi, kengura koji je otišao iz Berana, dok s druge strane evo s kakvim se problemima suočavamo", kazao je Knežević.