DPS, URA i SNP danas su na kolegijumu predsjednika Skupštine Crne Gore neposredno i posredno vršili neprimjeren pritisak na predsjedavajućeg da sazove sjednicu Skupštine Crne Gore u martu mjesecu, saopštile su Demokrate

Oni ističu da vršilac dužnosti predsjednika Skupštine Crne Gore saglasno Poslovniku Skupštine i Ustavu Crne Gore, u toku redovnog zasijedanja, saziva sjednice isključivo kada on to procijeni i kada se za to steknu politički uslovi, uz, kako je to i bila praksa, saglasnost predstavnika pobjedničke parlamentarne većine od 30. avgusta.