Ekonomista i bivši poslanik Aleksandar Damjanović je u emisiji “Okvir” ocijenio da bi najveći udar na program “Evropa sad” bilo organizovanje vanrednih izbora. Kako je kazao, formiranje nove vlade koja bi nastavila posao prethodne je najbolje rješenje.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Damjanović kaže da se formiranjem manjinske vlade neće desiti velike promjene, jer su u pitanju većinom isti ljudi koji i sada rade u administraciji i samo će biti preraspodijeljeni.

“Neće doći do povećanja troškova ako se poveća broj ministarstava. Jedini izlaz je da se formira nova administracija koja će nastaviti posao prethodne. Evropa sad nije ugrožena, jedino bi je satrli novi izbori. Najveći udar bi bili vanredni izbori”, ocjenio je Damjanović za RTCG.

Ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović je podsjetio na ekonomske prilike kada je Vlada počela da radi i na napore da se očuva ekonomija zemlje. Kako je kazao i pored svih poteškoća i dugova nijesu povećali PDV, ali kako smatra, to će biti teško izvodljivo na kraju ove godine.

Preduzetnik i potpredsjednik GP URA Goran Đurović kazao je da se ministar ponaša kao da mu je oduzeta igračka.

“Pogriješili ste u sljedećem, vezujete sudbinu države za vas. Sudbina ekonomije i države, ako je vezana za jednog čovjeka, to ne treba da postoji. Ako ste napravili sistem da je poslije vas potop, onda to nije dobro. Vlada koju imate sa 12 ministara bila je nefunkcionalna, a bojazan da će se sa povećanjem ministarstava u novoj vladi povećati troškovi ne stoje”, naglašava Đurović.

Milatović je kazao da su danas stavili na javnu raspravu nacrt zakona za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja, u prvom redu brašna, ulja i šećera, te da je to samo okvir koji će dati Vladi mehanizam da privremeno utiče na cijene životnih namirnica. Đurović smatra da je smanjenje PDV-a bolji model. Ekonomski analitičar Predrag Drecun kaže da Crna Gora mora pojačati realni sektor ako želi da ublaži inflaciju koja će se tek osjetiti.

Milatović je naglasio da se predlog može dorađivati na raspravi, a i u parlamentu, kako bi se našlo najbolje rješenje za inflamatorne trendove koji će biti najizraženiji 2023.

Ekonomista Aleksandar Damjanović je kazao da se ovakav zakon trebao donijeti i prije godinu.

“Jedan od modela je i postojanje robnih rezervi, što za crnogorske prilike nije skupa varijanta. Dobro je što je reagovano, ali nije dobro što se ne reaguje blagovremeno na ovakve izazove, s ozirom da je kovid prilično ugrozio ekonomiju, posebno crnogorsku koja zavisi dosta od uvoza”, kazao je Damjanović.

Funkcioner GP URA Goran Đurović je kazao da ne zna koji je model ponuđen i nije mu jasno kako će Ministarstvo predloženo da izvede.

“U slobodnoj tržišnoj ekonomiji ograničiti nekog po kojoj cijeni će da kupuje i prodaje nije moguće. Hrvatska je uzela drugi model, smanjila PDV na određenje proizvode, to je jedini model koji može da funkcioniše. Država mora da subvencioniše gubitak trgovinskih lanaca, jer oni rade da zarade, a ne da gube. Smanjenje PDV bio je najlakši model”, smatra Đurović.

Milatović je kazao da su pokušali da to urade i da su smanjili PDV na neke proizvode, jaja i sir, ali to nije dovelo do smanjenja cijena, nego su to trgovci iskoristili i dodatno povećali cijene.

Smatra i da su marže na osnovne životne namirnice koje idu i do 50 procenata društveno neodgovorne.

Ekonomski analitičar Predrag Drecun je kazao da je ovo bio iznuđen potez Vlade.

“Nije neočekivan potez i ja ukazujem godinama da nam je potrebna strategija. Mi plaćamo cijenu neoliberalne ekonomije. Mi smo ubili realni sektor da bi živjeli od usluga. Danas imamo situaciju da realni sektor je iz uvoza i ja sam potpuno na strani kako ovo Vlada može da izvede. Inflacija koja je sad došla kasnila je godinu, ali 2023. će doći do pada. Crna Gora se mora snaći i mislim da nam je kovid bila šansa za strategiju i povećanje realnog sektora, prije svega, poljoprivrede. Jačanje realnog sektora je šansa”, poručuje Drecun.

Kako je kazao, dobro je što je uvojen program Evropa sad.

“Mjere su iznuđene, Vlada je morala nešto da uradi, zamislite da nije bilo povećanja plata šta bi se desilo. Nažalost parlament ne vodi računa o ovim temama”, istakao je Drecun.

Milatović je podsjetio da je parlament u septembru mogao da prihvati predlog oko akciza, ali da su SD, BS DF i SNP bili protiv, a podržali samo URA i Demokrate.

Damjanović ističe da je apsolutno neprihvatljivo povećanje PDV-a.

“Poreski prihodi kojima bi se servisiralo su direktni porezi, na imovinu, porez na igre na sreću… Rast cijena dovešće i do rasta PDV-a, nadamo se u turističku sezonu, ali ove godine i dugi će biti otvoreni”, kazao je Damjanović.

Stav koji je profesorica Gordana Đurović ovih dana iznijela u javnost da će stopa PDV porasti, Drecun smatra da treba uzeti sa rezervom s obzirom da je ona dio panevropskih institucija.

“PDV kod nas je među nižim u Evropi i vjerovatno postoji pritisak Evropljana da se to promijeni”, kazao je on.

Svi sagovornici su saglasni da je potrebno više inspekcijskih snaga da bi sve sproveli kako treba.