Konačan dogovor o slanju inicijative još nije postignut

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

CnB i opozicija pripremaju inicijativu za vanrednu sjednicu parlamenta na kojoj bi se birao Bečićev nasljednik. DF nakon razgovora sa SNP-om najavio blokade ako se formira vlast s DPS-om.

Vladajuća koalicija “Crno na bijelo” (GP URA i Civis) i opozicija pripremaju inicijativu za vanrednu sjednicu Skupštine, na kojoj bi se birao novi šef parlamenta nakon što je s te funkcije u ponedeljak razriješen Aleksa Bečić (Demokrate) - saznaju “Vijesti”.

Konačan dogovor o slanju inicijative još nije postignut, a nije isključeno ni da će izbor predsjednika parlamenta ići skupa s glasanjem o novoj vladi. U tom slučaju bi se potpredsjedniku Skupštine Strahinji Bulajiću (Demokratski front) dala prilika da sazove sjednicu na kojoj bi se birali novi šefovi zakonodavne i izvršne vlasti.

Jedan izvor “Vijesti” rekao je da su opozicija i “Crno na bijelo” (CnB) bili spremili predlog, ali da se od njega odustalo.

Pozicija predsjednika Skupštine mogla bi da pripadne Socijalističkoj narodnoj partiji (SNP), u slučaju da ona bude dio paketa nove vlasti.

Jučerašnji predlog je navodno povučen jer se čeka odluka Glavnog odbora (GO) SNP-a o potencijalnom ulasku te partije u buduću vlast.

Učešće SNP-a u “manjinskom aranžmanu” još nije izvjesno, jer rukovodstvo te partije pokušava da obezbijedi podršku članstva tako što lider Vladimir Joković i vrh stranke razgovaraju s lokalnim odborima. Oni su već, kako je ranije zvanično objavljeno, iz najvećeg, podgoričkog odbora partije, dobili “zeleno svjetlo” za nastavak dosadašnjeg djelovanja u razrješenju političke krize.

Finalnu odluku o eventualnom učešću u manjinskoj vladi, čije je formiranje na pomolu, donijeće GOSNP-a koji još nije zakazan, saznaju “Vijesti”.

Joković je juče o manjinskoj vladi razgovarao s liderima DF-a Andrijom Mandićem i Milanom Kneževićem, koji su nakon sastanka poručili da će blokirati Crnu Goru ako neko iz tročlane koalicije koja je formirala odlazeću Vladu Zdravka Krivokapića, uđe u aranžman s DPS-om.

Knežević je saopštio da se u DF-u nadaju da će svi akteri parlamentarne većine sjesti zajedno za sto i da neće praviti “dilove” s DPS-om.

”SNP ponovo bira između Mila (Đukanovića) i Momira (Bulatovića). Sad je življa Momirova ideja... Ako dođe do prekrajanja izborne volje - nebitno da li će to uraditi sam Dritan Abazović ili s nekim iz aktuelne parlamentarne većine, a u boga se nadam da to neće biti SNP - mi ćemo izaći na ulice, blokiraćemo Crnu Goru, ključne saobraćajnice. Nećemo se skrivati iza formalnih i neformalnih udruženja, iza kakvih guma, šerpi, petardi ili ne znam čega - bićemo s našim narodom i predvodićemo ga kao što smo uvijek radili”, rekao je on.

Knežević i Mandić prekjuče su, međutim, neposredno nakon sastanka s Abazovićem, iskazali spremnost da budu dio konsultacija o formiranju vlade, pravdajući to navodnim garancijama lidera GP URA da želi dogovor o novoj vlasti u okviru parlamentarne većine.

”Tražili smo da raščistimo stvari ako je donijeta odluka da idu s Demokratskom partijom socijalista (DPS) - da se rastanemo kao ljudi i da svako ide svojim putem. Od njih smo dobili čvrsta uvjeravanja da žele da razgovaraju s parlamentarnom većinom i da se u okviru nje postigne dogovor”, rekao je u četvrtak Mandić na pres-konferenciji, najavljujući da će s Kneževićem ići na konsultacije o mandataru kod šefa države Mila Đukanovića.

Mandić je juče, poslije razgovora s Jokovićem, kazao da postoji dovoljno vremena za dogovor u okviru parlamentarne većine, te da je siguran da će lider SNP-a prenijeti GO i članstvu poruke koje su mu on i Knežević uputili na sastanku.

”Mi smo bili jedna lista, istorijati naših stranaka su slični. Borili smo se dugi niz godina protiv Đukanovića, protiv DPS-a i danas kad je ta partija u opoziciji. Barem mi, iz koalicije Za budućnost Crne Gore, nemamo pravo da im dodamo ruku i da ih ponovo vratimo na najvažnija mjesta narodnog odlučivanja - da budu u izvršnoj vlasti ili da podržavaju vladu koja vodi unutrašnju i spoljnu politiku Crne Gore”, kazao je Mandić.

Na pitanje “Vijesti” da li im je Joković na sastanku saopštio nešto što ih je uznemirilo, on je odgovorio da ih ništa nije uznemirilo, niti da ih može uznemiriti.

”Svjedoci ste koliko smo napora uložili da dođe do dogovora u parlamentarnoj većini, upozoravali naše kolege iz parlamentarne većine da je politika javni posao i da lično treba odvojiti od javnog posla, ali, nažalost, ovdje još uvijek mnogim ljudima dominantno upravlja taj violentni dinarski mentalitet gdje ne mogu da razdvoje to dvoje”.

Izvori “Vijesti” navode da je razlog jučeranjih oštrijih ocjena Mandića i Kneževića, koji su se u prethodnom periodu držali prilično uzdržano po pitanju aktuelnih političkih prilika, to što im je Joković navodno na sastanku saopštio da je SNP spreman da uđe u manjinsku vladu.

Joković je “Vijestima” kazao da će o tome odlučivati GO “kad bude vrijeme za to”.

”Sve ostalo je neprecizna priča”, istakao je on.

U izjavi za neke crnogorske medije, rekao je da na sastanku s prvacima DF-a nije bilo ništa ekskluzivno što bi poremetilo njegove odnose s tim političkim savezom.

Početkom sedmice očekuju se konsultacije predsjednika države s parlamentarnim partijama o mandataru za sastav vlade.

Iz Đukanovićevog kabineta nisu odgovorili na pitanja “Vijesti” kad će početi konsutlacije i da li će šef države tražiti zakazivanje vanredne sjednice parlamenta, na kojoj bi se birala nova vlada.

Koprivica: Razgovaraćemo s GP URA ako neće s DPS-om

Poslanik Demokrata Momo Koprivica, saopštio je juče da su se neki subjekti aktuelne parlamentarne većine dogovorili o formiranje manjinske vlade s DPS-om.

On je poručio da će oni koji uđu u taj aranžman biti politički korumpirani.

Koprivica je rekao da Demokrate od GP URA nisu dobile zvaničan poziv za razgovore o novoj vladi, dodajući da su spremni na dijalog kad dobiju garancije da GP URA neće ići u koaliciju s DPS-om.

”Abazović je juče potvrdio da računa na 30 poslanika DPS-a i da je zaključena koalicija s njima. Ko razgovara s Abazovićem, razgovara s DPS-om. On je most do DPS-a”, ocijenio je on.

Koprivica je najavio da će se u subotu u Kolašinu održati protest protiv formiranja manjinske vlade, u nedjelju u Pljevljima, a u srijedu u Podgorici.

”Nadam se da ćemo dobiti podršku građana za raspisivanje lokalnih i vanrednih parlamentarnih izbora. Protesti koji su započeli će se nastaviti. Nema razloga da se prekomponuju... Doći će na red svi gradovi Crne Gore. Narod niko ne može da pobijedi”, poručio je on.

Abazović sa Đukanovićem u zgradi Predsjednika

Abazović i direktor GP URA Zoran Mikić razgovarali su preksinoć o manjinskoj vladi s predstavnicima DPS-a.

”Sastanak je obavljen u zgradi Predsjednika, i to s Milom Đukanovićem, Danijelom Živkovićem i Ivanom Vukovićem, kojima su predočeni prioriteti evropske vlade”, piše u saopštenju GP URA.

U njemu se podsjeća da je Abazović ranije razgovarao s predstavnicima DF-a, SNP-a, Socijaldemorkata (SD) i Socijaldemokratske partije (SDP) i manjinskih stranaka.

Abazović je sinoć za TV Adria kazao da je zadovoljan preliminarnim razgovorima koje je imao s predstavnicima partija. Na pitanje da li je realno da manjinska vlada traje godinu, predsjedničkih izbora koji bi bili održani s vanrednim parlamentarnim, on je odgovorio “da je to put”.

”Niko nema ambiciju da pravi vladu koja bi trajala do 2024. ali u ovoj godini treba pripremiti sve za izbore. U ovom trenutku nemamo kompletiranu sudsku vlast, ne znam kako neko može da misli da se tako ide na izbore”.

SD i SDP očukuju da budu dio vlade

Ako s budućim mandatarom usaglase principe za formiranje nove vlasti, SD i SDP očekuju funkcije u budućoj vladi - potvrđeno je “Vijestima”.

Abazović je samo nekoliko dana nakon što je koalicija CnB predložila formiranje manjinske vlade, kazao da ne zna kako će ona izgledati, ali da “misli da SDP i SD neće biti u toj mogućoj vladi”.

Iz SDP-a su ranije poručili da manjinska vlada neće imati njihovu podršku ako će joj ciljevi biti potpisivanje temeljnog ugovora sa SPC, popis stanovništva i “Otvoreni Balkan”.

S druge strane, iz SD-a su kazali da će podržati i potpisivanje temeljnog ugovora sa SPC, ali da neće dati nijednoj vjerskoj zajednici više prava nego što joj pripada ili više nego nekoj drugoj vjerskoj zajednici. Takođe, očekuju sve informacije o “Otvorenom Balkanu”.