"Ako Bečić ostane na čelu Skupštine - nema manjinske vlade i mi smo izgubili. To je to", rezignirano rekoše iz posrnulog pokreta. Tek će vidjeti da su izgubili bez obzira na to gdje će biti ovaj čovjek. Izdajnik nikad nije bio pobjednik. A Bečić će uvijek pobjeđivati.Znam čovjekapic.twitter.com/1wwRBfAyms