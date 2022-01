"Ova Vlada je očistila i pripremila njivu za oranje. Ako je to ona uradila, zašto treba da ide sa političke scene, pita se premijer Zdravko Krivokapić u emisiji “Argumenti” na TVCG odgovarajući na pitanje da li ova Vlada broji posljednje dane" , prenosi CdM.

Izvor: Vlada Crne Gore

“Teško da inicijativa o smjeni Vlade ne bude izglasana”

“Ovo je Vlada koja je pokušala da bude građanska i demoratska kako bi zaživjela demokratija u Crnoj Gori. Uradili smo sve što je do nas, ostalo je sve na poslanicima u Skupštini. Ako je inicijativa podnešena, jednom odložena, drugi put teško može a da ne bude izglasana. To bi bila blamaža najveće partije DPS i za glavnog podnosioca inicijative a to je URA”, rekao je on u emisiji “Argumenti” na TVCG.

Stvorili su se preduslovi da su svi, kako kaže, protiv ove Vlade, a najbolje je brani, dodaje premijer, demokratija.

Krivokapić ocjenjuje da je uzrok svega “nezadovoljstvo određenih političkih lidera” koji od početka zbog svog neučešća u ovoj Vladi smatraju da ona nije odraz predstavničkog sistema.

Ako se formira vlada koja se naziva manjinska, Krivokapić misli da će biti program “Evropa sad” biti ugorožen.

“Zato što ti koju učestvuju u toj kompoziciji kazali su da ne vjeruju u taj program. Zamolio bih da sada svi oni koji su bili protiv programa Evropa sad ne koriste povlastice tog programa. Da formiramo jedan fond gdje ćemo da vratimo pare i da ih usmjerimo ka najsiromašnijim”, saopštio je Krivokapić, a prenio CdM.

“Danas se dešava novi beogradski sporazum”

Premijer je kazao da ne bježi ni od kakve odgovornosti, kao i da u vođenju Vlade nije bio diktator.

“Želio sam da oslobodim svakog ministra da svojom kreativnošču da najbolje Crnoj Gori, da djelujemo kao tim. Već od aprila pojavljuju se signali da treba da pratim rad određenih ministara. Zato sam angažovao određene savjetnike i timove da dodatno prate realzaciju programa u okviru tih ministarstava”, istakao je Krivokapić.

Prema njegovim riječima, nije bježao od odgovornosti i preuzimao je rješavanje problema.

“Već od septembra počinje nevjerovatna kampanja koja se radi od potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova. Ja sam to pratio i znao da oni rade protiv ove Vlade”, naglašava Krivokapić.

Predsjednik Vlade kaže i da je bio iznenađen kada je, kako kaže, ne slučajno na Bogojavljenje, podnesena inicijativa za rušenje ove Vlade.

“To traje planirano. Pogledajte izjave predsjednika DPS-a, poslanika SDP-a da je to svee bilo planirano”, kazao je Krivokapić.

On navodi i da se, nakon “rogamskog sporazuma” danas dešava novi “beogradski sporazum”.

“On je pod pokroviteljstvom određene političke strukture u Beogradu i veže se za DF i Abazovića. O čemu oni tajno pregovaraju? Ja nisam imao ni jedan jedini tajni razgovor. Od novembra do danas bio je sijaset tajnih dogovora koji idu na to da iz podruma izvuku DPS, to je glavana priča. U tome su saučesnici svi koji to dozvole. Mogu da pričaju šta god hoće”, navodi predsjednik Vlade, a saopštava CdM.

Kaže i da nije informisan o čemu je Abazović u Beogradu razgovarao sa patrijarhom Porfirijem.

“Upravo će svjedočanstvo, ako se izglasa nova vlada na čelu sa Abazovićem, pokazati takav stil ponašanja, šara – vara, to je stil ponašanja. Kako to može da bude da vi idete u privatne posjete. Kako to može da bude da vi idete u privatne posjete Dubaiju, kako ja nemam iste šanse od strane ASK-a. Ja sam za običnu kartu koju je platio počasni konzul Crne Gore i spavao dvije noći u predivnom ambijentu manastira Svete gore to je bio problem. Zašto neko ne postavi pitanje – koliko košta jedno noćenje u skupom hotelu, ne za jednu osobu nego za delegaciju”, upitao je Krivokapić.

“Radulović moj najlošiji izbor”

Krivokapić je kazao da je “najlošiji njegov izbor” ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović.

“Radulović treba da zastupa interese ove vlade u okviru interesa države. On je zagovarao svoje lične stavove, a ne Vlade”, rekao je premijer.

Pred Novu godinu svi ministri, kaže Krivokapić, su dobili tri puta poruku da “planiraju da prije početka puta informišu premijera i da nakon toga to ide kao platforma na sjednici Vlade” , piše CdM.

“Radulović se oglušio o tom stavu, jer je smatrao – ja ću da idem po svaku cijenu, bez informisanja premijera”, rekao je on.

“Da li je diplomatski skandal na večerama, tet-a-tet sastancima protežirati manjinsku Vladu”, pitao je Krivokapić i dodao da je o tome razgovarao sa Radulovićem, ali bez odgovora.

Pretpostavlja kaže, ali i ima jasne signale, da će tri ministra iz ove Vlade biti i dio i manjinske.

Predsjednik Vlade kaže da je jedan od razloga zašto ova Vlada mora da padne i projekat “Open Balkan”.

“To je projkat koji mora da bude podržan”, dodao je.

Odgovarajući na pitanje šta se dešava ako parlamentarna većina “obali” Skupštinu, Krivokapić kaže da je “po njemu besmisleno pričati o Vladi koja je na tapetu razrješenja ako se to desi”.

“To se neće desiti. Nijedna partija nije spremna da izađe na vanredne parlamentarne izbore”, dodaje premijer.

Rejting, rekao je Krivokapić citirajući podatke istraživanja u koje je on imao uvid, jedino raste za Demokrate, dok je, tvrdi premijer, GP URA na najnižem nivou od kada postoji. Premijer nije htio da kaže koja agenciju je radila istraživanje o rejtingu.

“Nijedna partija nije spremna za izlazak na vanredne parlamentarne izbore”

Odgovarajući na pitanje šta se dešava ako parlamentarna većina “obali” Skupštinu, Krivokapić kaže da je “po njemu besmisleno pričati o Vladi koja je na tapetu razrješenja ako se to desi”.

“To se neće desiti. Nijedna partija nije spremna da izađe na vanredne parlamentarne izbore”, dodaje premijer.

Rejting, rekao je Krivokapić citirajući podatke istraživanja u koje je on imao uvid, svima pada, jedino raste za Demokrate, dok je, tvrdi premijer, GP URA na najnižem nivou. Premijer nije htio da kaže koja agenciju je radila istraživanje o rejtingu.

Krivokapić je pitao “da li je iko ikad ovog premijera zaštito, osim što ga je stavio na rub srama”.

“Ne. Zašto? Zato što je sam sa određenim brojem ministara”, dodao je.