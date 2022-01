U Glavnom odboru SNP-a postoji većina za podršku manjinskoj vladi , saopštio je poslanik Socijalističke narodne partije Dragan Ivanović u emisiji “Akcenti” na TVCG.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Potpredsjednik Građanskog pokreta (GP) URA Goran Đurović poručio je da je DPS poražanen na izborima i u nekoj vladi se, kako kaže, neće naći sve dok se ne suoči sa svojom prošlošću.

On je to kazao komentaričući izjavu poslanika DPS-a Nikole Rakočevića, koji je kazao da će Demokratska partija socijalista (DPS), u narednih 14 mjeseci, biti partija koja odlučuje u vlasti, dodajući da će se DPS o modelu manjinske vlade odrediti kad dođe vrijeme za to.

“Mislim da će dosta vode Moračom proteći dok se ne desi to što je gospodin Rakočević zamislio”, kazao je Đurović.

“DPS je poražanena izborima i u nekoj vladi se neće naći sve dok se ne suoči sa svojom prošlošću, sve dok ne sagleda šta je uradila minulih 30 godina”, poručio je Đurović.

Kaže da je DPS dijelom odgovorna za podjele koje danas imamo.

“DPS se neće pojavljivati u Vladi sve dok ne raščisti sa ljudima za koje se vezuju brojne afere i to oni moraju da znaju. Kada će to biti to nije do nas”, kazao je Đurović.

Koprivica: Vođeni skriveni razgovori sa DPS-om

Da se u rušenje Vlade krenulo onda kada je izglasan set reformskih zakona, kaže poslanik Demokrata Momo Koprivica.

Podsjeća da su DPS i SD tražili vanredne izbore, a da sad to, kako dodaju, ne traže.

“Zašto neko ih je ohrabrio, ohrabrila ih je ponuda manjinske Vlade, a manjinska vlada nije ništa drugo no vraćanje DPS-a u poziciju da odlučuju”, kazao je Koprivica.

Smatra i da je bilo skrivenih razgovora sa DPS-om. “Inicijativa za rušenje Vlade nije pala sa neba, nego je neko sjeo napravio dogovor i podnio tu inicijativu. Zašto je to skriveno”, pitao je Koprivica.

Ivanović: Dio našeg članstva misli da pravimo manjinsku vladu sa DPS-om

Poslanik SNP-a Dragan Ivanović kazao je da ta partija nije potpisala inicijativu za smjenu Vlade i da za to neće glasati.

“To što radi Rakočević to je politika, a ko je kriv da je DPS na toj poziciji, kako Rakočević misli, mislim da smo malo krivi i svi zajedno”, naveo je Ivanović.

Kazao je i da je Tužilački savjet trebalo ranije izabrati, te da su bili efikasniji i u Skupštini i u Vladi drugačije bi bilo i DPS-u.

“Svi smo krivi”, kazao je Ivanović i dodao da su teško dolazili do razgovora sa predstavnicima Vlade.

“Ova parlamentarna većina imala je šansu i mislim da je nijesmo iskoristili”, kazao je Ivanović.

On je ponovio da Glavni odbor SNP-a nije donio odluku o manjinskoj vladi, ali da su raspravljali o tome.

Ivanović je naveo i da je zbog, kako je kazao propagande, dio članstva SNP-a zbunjen.

“Kod našeg članstva pojedinog postoji ubjeđenje da ćemo mi da pravimo manjinsku vladu sa DPS-om, jer to propaganda radi”, kazao je Ivanović. Naveo je i da dio članstva SNP-a ne zna ni definiciju manjinske vlade.

“Sve su to bile time GO”, kazao je Ivanović i ponovio da će ako dođe do toga GO odlučivati o ulasku u manjinsku vladu.

Vjeruje da ta ideja ima podršku GO.

“Ja mislim da imam, ne da mislim da ima nego sam siguran, to što ima različitih mišljenja to je demokratija”, kazao je Ivanović.

Koprivica je odgovorio da nijesu svi krivi.

“Partija kojoj pripadam nije nikada uslovljavala Vladu, a postoje oni politički subjekti koji su pravili smetnje”, kazao je Koprivica i dodao da Demokrate nijesu dobile funkcije u Vladi.

Milatović: Ima vremena da sačuvamo izbornu volju

Ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović kazao je da je Vlada u prethodnih godinu dana pokazala izvanredne rezultate imajući u vidu ekonomsko stanje koje su zatekli i odnose u vlasti.

Milatović kaže da su najbolji rezultati pristigli u decembru, usvajanjem niza zakona i projekta “Evropa sad”.

“Ovi postupci prethodnih dana upravo opstruiraju program “Evropa sad”, opstruira naše zajedništvo i ponovo podstiče podjele”, kazao je Milatović i pozvao sve na očuvanje izborne volje građana.

“Ja poziva sve posebno poslanike parlamentarne većine, da budu pametni i da sačuvaju izbornu volju građana i mislim da za to zaista ima vremena”, poručio je Milatović.

Đurović: Jedini smo izašli sa predlogom; Milatović: Boli potez GP URA

Đurović je kazao da su GP URA optuživali za izdaju i nakon izbora od 30. avgusta, a to se, kako dodaje, to ponavlja i sada.

“Zašto, zato što imamo svoje mišljenje, zato što smo skupili petlju da donesemo hrabru odluku, da nešto što ne valja mijenjamo i jedini smo izašli sa predlogom”, kazao je Đurović.

Milatović je kazao da ga boli potez GP URA i Dritana Abazovića, jer su kako kaže od početka podržavali Vladu i projekat Evropa sad.

“Zato što taj njihov potez nas vraća na teme podjela, skreće sa tema ekonomije”, kazao je Milatović i dodao da se neke stvari moraju nazvati svojim imenom.

Milatović je kazao da ne zna zašto se sada ide sa idejom manjinske Vlade.

On je kazao da je GP URA nakon izbora 30. avgusta pretrpio pritiske i da su bili tas na vagi u parlamentornoj većini.

“Oni su to morali da urade zbog odnosa prema biračima koji su ih glasali”, kazao je Milatović i podsjetio da je Abazović bio jedini političar u Vladi.