Direktor Elektroprivrede Nikola Rovčanin (Demokrate) ne brani izbornu volju građana, već isključivo svoju fotelju, funkciju i privilegije koje ima, kazao je predsjednik Kluba poslanika "Crno na bijelo" Miloš Konatar.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Poštovani građani, dragi prijatelji, da li iko danas u Crnoj Gori vjeruje da direktor Elektrprivrede (na slici) protestuje i brani izbornu volju? Ne. On brani isključivo svoju fotelju, funkciju i privilegije koje ima. Zašto? Zato što dobro zna da više nema tog Univerzuma u kome bi on poslije normalnog konkursa mogao obavljati funkciju direktora najvećeg crnogorskog državnog preduzeća.

Za razliku od pristojnih, časnih i poštenih ljudi koji protestuju, on i njegova ekipa brane fotelje. To je to", napisao je Konatar na Fejsbuku.