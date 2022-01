Šef poslaničkog kluba "Crno na bijelo" i funkcioner Građanskog pokreta URA Miloš Konatar kazao je da se DPS neće vratiti na vlast, te da je rješenje o formiranju manjinske vlade ponuđeno da bi se deblokirao evropski put Crne Gore.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

"Smatram da je ovo doprinos evoluciji demokratije u Crnoj Gori. Građanski pokret URA i Dritan Abazović se nijesu bojali da preuzmu odgovornost nikada, ne bojimo se ni ovoga puta. Izašli smo sa konkrentim predlogom za izlazak iz krize. Ako imamo situaciju da je od većine u parlamentu za troje ministara izglasano nepovjerenje moramo se zapitati kako da prevaziđemo to. Isto važi i za poruke iz EU o blokadi integracionih procesa. Naša je obaveza da ponudimo model da izađemo iz krize", kazao je Konatar.

On je rekao da je URA ovakav model ponudila svima u parlamentu, odnosno da ovaj predlog pred sobom ima 81 poslanik. Konatar je kazao da očekuju reakciju od kolega iz svih stranaka, da se vidi da li će se ova ideja razrađivati ili će se otvoriti neka druga.

"Mi smo danas izašli sa predlogom manjinske vlade bez DPS i DF. Ja bih volilo da podršku ideji manjinske vlade daju i DPS i DF kao vid zaloga za pomirenje u Crnoj Gori i nastavak evropskih integracija. Ako ne bude podrške, nastavićemo ovako kako je sadašnja situcija", kaže Konatar.

Po njegovom sudu, nije tačno da je ovim predlogom izigrana volja građana Crne Gore. On je kazao da je URA za razliku od Demokratske Crne Gore uvijek imala jasne i nedvosmislene stavove.

"Na žalost, po porukama iz EU imamo situaciju da je evropski put Crne Gore u ovom trenutku blokiran. Ako imamo blokiran evropski put onda moramo da izađemo i deblokiramo proces. Ponudili smo rješenje a kako će se o tome odrediti druge partije, to je na njima. Naša je obaveza da ponudimo rješenje", navodi Konatar.

On je rekao da se DPS neće vratiti na vlast, da su to na konferenciji za medije jasno kazali, i da to treba da bude ponovljeno.

"Tražimo podršku za formiranje Vlade bez DF i DPS, očekujemo odgovore od političkih subjekata u Skupštini Crne Gore do kraja radne sedmice. Važno je reći da ako je neko radio sve da ova Vlada Crne Gore ostvari rezutate onda su to URA i poslanici "Crno na bijelo". Nas interesuje nastavak evropskog puta Crne Gore, zato smo i predložili ovaj koncept", kazao je Konatar.