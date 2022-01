Na današnjoj sjednici za državnog sekretara u Ministarstvu odbrane Vlada je imenovala Svetomira Kneževića, bivšeg v.d. direktora Policijske akademije.

Rješenje o njegovom imenovanju objavljeno je danas u Službenom listu Crne Gore.

Knežević je do skoro bio vršilac dužnosti direktora Policijske akademije u Danilovgradu, kojem je 5. jula 2021. godine isteklo polugodišnje rješenje vršioca dužnosti te obrazovne ustanove. Dio zapošljenih sa Policijske akademije tvrdi da je on tu funkciju obavljao nezakonito sve do početka januara ove godine, kada je na njegovo mjesto imenovan Dragan Pavličić.