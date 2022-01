Ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović ocijenio je da je potpredsjednik Vlade Dritan Abazović tokom prethodne godine ponajviše doprinio radu Vlade, pišu Vijesti.

Izvor: Ministarstvo vanjskih poslova/Tviter

"Ne dijelim stav da bi trebalo da podnese ostavku zbog nekoliko stvari koje znam, a koje potrvđuju rezultati", naveo je Radulović.

On je naveo da je "u veoma komplikovanom političkom trenutku, kao i u svakoj složenoj i konfuznoj situaciji, naša obaveza voditi računa o svemu što ćemo reći i učiniti na javnoj sceni".

"Pojednostavljivanje i generalizacija nikada nijesu izbor, ponajmanje u ovakvim danima. Tako je tvrdnja da ministri u Vladi Crne Gore smatraju da je etički da potpredsjednik Vlade Dritan Abazović podnese ostavku na tu funkciju, jedna od rečenica koje generalizuju, izgovorena ne samo u svoje, već u ime svih. Bilo kakva generalizacija kada govorimo o radu potpredsjednika Abazovića nije dobar metod kojim bi se u ovom trenutku trebalo služiti, budući da je radu Vlade tokom prethodne godine doprinio ponajviše upravo on. Pogotovo imajući u vidu da je zahvaljujući njegovoj političkoj hrabrosti došlo i do prve mirne smjene vlasti u Crnoj Gori, omogućivši upravo onima koji pozivaju na njegovu ostavku ministarske funkcije", kazao je Radulović kako prenose Vijesti.

Kazao je i da je Abazović kao potpredsjednik zadužen za spoljnu politiku učinio mnogo u promociji Crne Gore i zaštiti naših interesa.

"Nije bio samo potpisnik Sporazuma političkih lidera nakon izbora, već i najveći garant da ćemo ostati na istom - evropskom kursu, koji podržava 80 odsto naših građana. Upravo našu dosljednost na tom putu, prepoznala je Evropska komisija jasno navodeći ovaj naš uspjeh u Izvještaju o napretku za našu zemlju. Takođe, znam da je kao koordinator bezbjednosnih službi doprinio ostvarivanju rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala, što je dovelo do rekordne zaplijene narkotika. Činjenica je i da je otkad Dritan Abazović preuzeo sektor bezbjednosti, prestalo se sa vatrenim obračunima kriminalnih grupa na našim ulicama u stilu Čikaga 20'tih godina, u kojima su stradali i brojni nevini građani. To je proboj koji su naši evropski partneri jasno prepoznali, a više od svega, on predstavlja veliki korak naprijed za Crnu Goru ne samo u njenoj evropskoj priči, već donosi sazrijevanje društva koje ima snage i političke volje da sprovede reforme u ovoj oblasti, bez izuzetka", zaključio je Radulović.