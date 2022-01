Vanredni parlamentarni izbori, koji bi bili održani u maju, najpošteniji su način rješavanja političke krize u Crnoj Gori, ocijenio je premijer Zdravko Krivokapić i poručio da je manjinska vlada prevara.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Krivokapić je, na konferenciji za novinare, rekao da je predlog o formiranju manjinske vlade, koji je u ponedjeljak saopštila koalicija Crno na bijelo, za njega bio veliko iznenađenje.



"Kako neko može da kaže da Petar Ivanović i Branimir Gvozdenović mogu da izglasaju nešto, živimo u zemlji paradoksa. Ako je to mjera manjinske vlade, moj stav je jasan. Zašto se to dešava baš sada kada se najintenzivniji rad Skupštine i Vlade desio u decembru. Manjinska vlada je prevara. Ako bi pravili slikovit prikaz šta je to, onda je ta manjinska vlada iskazana i odnosom sa stavovima koje su vrlo precizno iskazali Drago Đurović, Stevan Džaković i Darko Pajović", kazao je premijer.



"Ovih dana me intenzivno zovu članovi SNP-a koji tvrde da najmanje dva njihova poslanika neće podržati ovakvu prevaru. Partija čijeg se osnivača sjećam koji je jasno profilisao odnos prema DPS-u. Danas njegovu muku i borbu prevodi u političke poene. Mislim da to članstvo SNP-a to neće dozvoliti. Opstrukcija onih koji žele manjinskom vladom da preobraze Crnu Goru", rekao je premijer.



Premijer je kazao da u okviru postojeće vlade treba tražiti rješenje.



"Najpoštenije je ono što je volja građana, vanredni izbori u maju sa lokalnim izborima, al ne da se neko krije iza neke liste već sa otvorenim listama. Određeni poslanici ne bi prišli više nego što ih glasaju njihove porodice", kazao je premijer.

Prema riječima Krivokapića, da bi Crna Gora krenula pravim putem mora da dođe do pričišćenja onih koji ne zaslužuju ni po čemu da učestvuju u kreiranju. Odgovarajući na pitanje da li planira da osnuje partiju, Krivokapić je odgovorio da ne razmišlja o tome.



On je rekao da ne može da shvati kada neko kaže da želi "probu sa manjinskom vladom, ako ne, ja ostajem do 2024."



"To je isto kada bih ja imao ljubavnicu, pa ženi rekao, da vidim kako će mi biti sa njom, ako ne, vratiću se kući", kazao je premijer.



Krivokapić je rekao da želi da bude dio rješenja, a ne problem.



"Oni koji su me najviše hvalili podnose ovakvu inicijativu, to nisu uradili oni koji su me kritikovali", rekao je premijer i dodao da je najbolja vlada ona koja daje rezultate, a projekat manjinske vlade nazvao je "gubljenjem vremena".



"Jesam li ja problem, koji se borim protiv korupcije? Jesu li problem Evropa sad ili Pandorini papiri?", pitao je premijer.

Naglasio je da ne razumije argumentaciju koja je juče ponuđena vezano za formiranje manjinske vlade, ističući da građani ne bi ništa dobili u smislu uštede i boljeg života.

On je rekao da građani ne treba da brinu, i da svako rješenje koje je za njih, treba da bude podržano.

Tvrdi kako je za očekivati da će SNP ostati vjeran vrijednostima i zalaganjima svog osnivača, koji je odnos prema DPS odavno jasno profilisao.



On je pojasnio da se u martu održava prvo proljećno zasijedanje Skupštine i da će tada sve maske pasti.



Govoreći o Temeljnom ugovoru, premijer je kazao da tu nema ništa suštinski sporno.



"Mi smo spremni da taj ugovor što prije potpišemo. Ovo je začujuća atmosfera oko ovog ugovora, ovih dana očekujem razrješenje tog problema", kazao je premijer.



Na pitanje oko zaplijene kokaina u magacinu Volija, premijer je kazao da je jasno da neko nekoga štiti.



"Ovih dana su otkrivne tri zaplijene. Onog trenutka kada su promijenjeni ljudi odmah je bio rezultat. Vidjeli smo na pres konferenciji koliko je tužilaštvo ozbiljno, mene da je dotakao taj kokain, ja bi već odavno bio u Spužu. Neka nam pokažu ko je nalogodavac", kazao je premijer.



Krivokapić je rekao da je znao da se ovih dana nešto priprema.



"Kada neko želi da na takav način igra i vi morate da parirate. Znao sam da su išli kod Eskobara na razgovor, on je podržao ovu Vladu, koja je najbolja u istoriji Crne Gore", rekao je Krivokapić i dodao da je ministar Spajić u Americi i da će se sa Esobarom sresti sjutra.



"Ostavku ću podnijeti kad budem neuspješan", rekao je premijer.